معدن نادر يطيح بالذهب ..!

سلط تقرير لوكالة “بلومبرغ” الضوء على معادن نادرة باهظة الثمن، وقال: إن معدن “الروديوم” قفز منذ بداية العام الجاري بنسبة 31% ليقترب من مستوى الـ8000 دولار للأونصة مؤخراً.

وأضافت الوكالة: إن سعر أونصة الروديوم بات عند أعلى مستوى منذ عام 2008، وأن سعره فاق الذهب بنحو خمسة أضعاف، لافتةً إلى أن سعر المعدن قد ارتفع بنحو 12 مرة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن قواعد الانبعاثات الأكثر صرامة عززت الطلب على هذا المعدن من قطاع صناعة السيارات، وسط مراهنة المستثمرين على أن الروديوم سيواصل ارتفاعه.

وعن استخدامات المعدن، ذكرت “بلومبرغ” أن الروديوم يستخدم بشكل رئيس في المحفزات الآلية، ويتميز المعدن بسوق صغيرة، كما إنه من الصعب الاستثمار في الروديوم مقارنة بالمعادن الثمينة الأخرى، إذ إنه غير متداول في البورصات ومعظم الصفقات بين الموردين والمستخدمين الصناعيين تتم بشكل مباشر، وإنتاج هذا المعدن العالمي يساوي نحو عشر إنتاج البلاتين أو البلاديوم.

وارتفاع أسعار الروديوم يعد أخباراً جيدة للمنتجين في روسيا وجنوب إفريقيا، الذين يشكلون معظم الإنتاج العالمي، إذ إن روسيا تنتج 69 ألف أونصة سنوياً من أصل 757 ألف أونصة تنتج في العالم، بينما يبلغ إنتاج جنوب إفريقيا نحو 618 ألف أونصة.

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