وزير الثقافة التشيكي: اغتيال الولايات المتحدة للفريق سليماني خرق للقانون الدولي

أكد وزير الثقافة التشيكي لوبومير زاؤراليك أن جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني بصواريخ أميركية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من الشهر الجاري تشكل خرقاً للقانون الدولي.

وقال زاؤراليك في حديث تلفزيوني: إن الولايات المتحدة تمارس الكذب بشكل مستمر في سياساتها مشيراً إلى أن المبررات التي ساقتها حول قيامها باغتيال الفريق سليماني مشابهة للأكاذيب التي مارستها قبل غزوها العراق عام 2003.

وحذر من أن هذا السلوك الإجرامي يمكن أن يجعل دولاً أخرى في العالم تلجأ إليه الأمر الذي سيكون فظيعاً لأنه لن تكون هناك قواعد للتصرفات.

ولفت زاؤراليك إلى أن الشعبين العراقي والأفغاني ينظران إلى القوات الغربية الموجودة في أراضيهما على أنها قوات احتلال مبيناً أن القوة التشيكية في العراق موجودة بدعوة من الحكومة العراقية غير أنه في حال الطلب منها أن تغادر البلاد فعليها أن تفعل ذلك وإلا تحولت إلى قوة احتلال.

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