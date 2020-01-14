الحكومة العراقية ترفض توقيع اتفاق لإبقاء القوات الأمريكية

أكدت الحكومة العراقية اليوم رفضها توقيع اتفاق لإبقاء القوات الأمريكية في العراق، مشيرة إلى أنها ستدعم تصويت مجلس النواب العراقي الذي يطالب بإخراج هذه القوات من البلاد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي وليام وردة قوله في تصريحات تلفزيونية: إنه حتى هذه اللحظة تلتزم الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق، مبيناً ان القوات الأجنبية تعني الأمريكية وغيرها.

وأضاف: لا يوجد اتفاق مع الإدارة الأمريكية على إبقاء القوات والحكومة على المسار الصحيح لتنفيذ قرار البرلمان العراقي.

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