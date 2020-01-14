حزب تشيكي يطالب بمعاقبة نظام أردوغان لعدوانه المتواصل على سورية

طالب حزب القراصنة التشيكي حكومة بلاده بفرض عقوبات اقتصادية على نظام رجب أردوغان بسبب عدوانه المتواصل على سورية، مشدداً على ضرورة إبقائها حتى يوقف النظام عدوانه ويسحب قواته من الأراضي السورية.

وأشار عضو مجلس النواب التشيكي فرانتيشيك كوبرجيفا وعضو البرلمان الأوروبي عن تشيكيا ميكولاش بيكسا وهما من حزب القراصنة إلى أنهما قدما عريضة بهذا الشأن لرئاسة الحكومة التشيكية تتضمن أيضاً تواقيع المئات من المواطنين، موضحين أن إدانة مجلس النواب التشيكي العدوان التركي وإيقاف مبيعات الأسلحة إلى تركيا غير كاف ويتوجب فرض العقوبات الاقتصادية عليها وإنهاء المحادثات الخاصة بضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كامل.

طباعة