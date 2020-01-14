خروج عشرات المدنيين من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي حلب وإدلب

أفاد مراسل سانا أن عشرات المدنيين خرجوا اليوم من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية بريفي حلب وإدلب عبر ممر الحاضر باتجاه المناطق الآمنة.

كما خرج عشرات المدنيين من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية بريف إدلب عبر ممر أبو الضهور باتجاه المناطق الآمنة.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي بالقذائف لمنع الراغبين بالخروج من التوجه إلى الممر الذي وصلت إليه صباحا دفعة من المدنيين قادمين من مناطق انتشار الارهابيين ليصار إلى نقلهم إلى قراهم وبلداتهم المطهرة من الإرهاب.

وذكر مراسل سانا في حلب أن عدداً من القذائف أطلقها الإرهابيون سقطت في محيط ممر الحاضر جنوب حلب بالتزامن مع وجود عشرات المدنيين فيه قادمين من مناطق انتشار الإرهابيين تمهيدا لإيصالهم إلى قراهم التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وخرج أمس العشرات من المواطنين عبر ممر الحاضر قادمين من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية تمهيداً لعودتهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش من الإرهاب حيث تم استقبالهم من الجهات المعنية وتقديم الخدمات الصحية للمحتاجين منهم.

وأقامت الجهات المعنية أمس بإشراف الجيش العربي السوري 3 ممرات إنسانية في منطقة أبو الضهور جنوب شرق إدلب وبلدة الهبيط بالريف الجنوبي ومنطقة الحاضر بريف حلب الجنوبي لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الإرهابيين في إدلب وريف حلب إلى المناطق المحررة.

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