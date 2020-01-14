رئيس معرض القاهرة للكتاب: شرطة المصنفات الفنية مسؤولة عن مواجهة كتب التطرف

أكد الدكتورهيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب أن شرطة المنصفات الفنية الموجودة داخل المعرض هي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود كتب تدعو للتطرف أو التنمر، ولها الحق بأن تقوم بكتابة محضر ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بغلق الجناح أو سحب الكتاب من المعرض الذى ينطلق في الثاني والعشرين من الشهر الجارى ويستمر حتى الرابع من شهر شباط.

وبحسب “اليوم السابع”، كشف علي عن أنه من المقرر مشاركة 900 دار نشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إضافة إلى أن عدد التوكيلات بلغ 99 توكيلًا، وأن إجمالي الأنشطة 925 فعالية، مبيناً أنّ عدد المشاركين في الفاعليات بلغ 3502 مشارك وأن الدول المشاركة 38 دولة بزيادة ثلاث دول عن دورة اليوبيل الذهبي في العام الماضي.

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