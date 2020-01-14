110 مليارات دولار.. قيمة التبادل التجاري الروسي ـ الصيني في عام 2019

أعلنت الجمارك الصينية عن أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ في عام 2019 أكثر من 110 مليارات دولار.

ويعد التبادل التجاري بين البلدين أعلى بنسبة 3.4% عن نفس الفترة من عام 2018.

وبحسب البيانات التي صدرت عن إدارة الجمارك الرئيسة في الصين، نمت الصادرات الصينية إلى روسيا في عام 2019 بنسبة 3.6 بالمئة، لتصل إلى 49.7 مليار دولار.

في حين نمت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 61.05 مليار دولار.

وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي عن أن بلاده والصين تنسقان خطة عمل لزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 200 مليار دولار حتى عام 2024.

وقال أوشاكوف: الصين هي أكبر شريك اقتصادي لروسيا، في عام 2018 ازداد التبادل التجاري بـ24.5% ووصل إلى مستوى قياسي وهو 108 مليارات دولار.

وأضاف: يجري تنسيق خطة العمل للوصول إلى مؤشر 200 مليار حتى عام 2024.

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