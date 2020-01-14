مراسل سانا: خروج عشرات المدنيين من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية بريفي حلب وإدلب عبر ممر الحاضر باتجاه المناطق الآمنة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 14 كانون الثاني 2020
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ممثلاً الرئيس الأسد.. المعلم يقدم التعازي لسلطان عمان بوفاة السلطان قابوس
روحاني: لا يمكن تجاهل جذور حادثة إسقاط الطائرة فواشنطن هي المتسبب الرئيس في الحادثة
تواصل الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية
البعثة الروسية بالأمم المتحدة: مجلس الأمن يناقش تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجوم المزعوم في دوما 20 الجاري
فور الإفراج عنه.. الاحتلال يعيد اعتقال الأسير عفانة ويرفض الإفراج عن أبو جزر
لافروف: نقل الإرهابيين من إدلب إلى ليبيا أمر خطير
ظريف: بريطانيا تتبع النهج الأميركي كالببغاء
ضابط دنماركي من داخل«عين الأسد» يروي تفاصيل القصف الإيراني
«الديمقراطيون» مازال في إمكانهم الفوز.. الاقتصاد ينقلب على «الجمهوريين».. «وول ستريت» لا تدعمهم لولاية ثانية!
التصعيد مع إيران لا بدّ من أن يزعزع فرص ترامب الانتخابية
تجارةٌ خاسرة
تعقيدات المشهد الليبي تزداد بين الجدية والتلاعب
من العالم
ضبط 16 طن مواد غـذائية فاسدة في الحسكة
قرار مجانية الخدمات الإسعافية في «الخاص» .. إلى متى سيبقى حبراً على ورق؟