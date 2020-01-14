آخر تحديث: 2020-01-14 11:32:34
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مراسل سانا: خروج عشرات المدنيين من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية بريفي حلب وإدلب عبر ممر الحاضر باتجاه المناطق الآمنة

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التصنيفات: آخر الأخبار

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