“ديلدا” يحصل على جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية في “بالم سبرينغز”
حصل فيلم “ديلدا” ـ طويلة القامة ـ للمخرج الروسي الشاب، كانتيمير بلاغوف، على جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية في مهرجان “بالم سبرينغز” السينمائي الأمريكي.
وجاء ذلك في بيان أصدرته شركة “نون ستوب بروداكشن” الروسية المنتجة للفيلم.
وقام المخرج الروسي شخصياً بتقديم الفيلم في مراسم افتتاح المهرجان وقال بعد نيل الجائزة إن قصة النساء الروسيات اللواتي يحاولن اكتساب مغزى الحياة مجدداً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تستحق أن تعرض على المشاهدين.
يذكر أن الفيلم “ديلدا” كان قد أدرج على القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لنيل جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية للأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية.