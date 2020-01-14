“ديلدا” يحصل على جائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية في “بالم سبرينغز”

خاض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية تحت شعار «الانسحاب من الحروب التي لا تنتهي في الشرق الأوسط»، لكنه استطاع وبـ (11000) تغريدة أن يشعل عبر كلٍّ منها حرباً على مقاس حب الهيمنة المستوطنة في العقل الباطني والمخابراتي للجسم الأمريكي؛... المزيد ←