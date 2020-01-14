روحاني: لا يمكن تجاهل جذور حادثة إسقاط الطائرة فواشنطن هي المتسبب الرئيس في الحادثة

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على أن الخطأ البشري الذي أدى إلى سقوط الطائرة الأوكرانية لا يغتفر، مشدداً على بذل كل الجهود للوقوف على تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال روحاني خلال كلمة في طهران، اليوم: إن حادث الطائرة الأوكرانية ليس حادثاً بسيطاً وإنما يرتبط بأمن الأجواء الإيرانية والمتسبب به يجب أن يلقى جزاءه ويجب أن يطمئن الشعب الإيراني والرأي العام العالمي إلى أن هذا الحادث لن يتكرر.

وأشار روحاني أيضاً إلى أنه لا يمكن تجاهل جذور حادثة إسقاط الطائرة فالولايات المتحدة هي من صعد التوتر في المنطقة وهي المتسبب الرئيس في الحادثة.

ولفت روحاني إلى أن السلطة القضائية ستشكل محكمة خاصة برئاسة قاض رفيع المستوى والعشرات من الخبراء للتحقيق في حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

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