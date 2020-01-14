الأصفر يتراجع إلى 84، 1538 دولاراً للأوقية

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، اليوم، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.

وذكرت “رويترز” أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية صباحا 6. 0 بالمئة إلى 84، 1538 دولاراً للأوقية “الأونصة” وفي وقت سابق من الجلسة لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثالث من الشهر الجاري عند 75، 1535 دولاراً.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 7، 0 بالمئة إلى 70، 1539 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة واحداً بالمئة إلى 78، 17 دولاراً للأوقية وهبط البلاديوم 1، 0 بالمئة إلى 92، 2129 دولاراً للأوقية بينما تراجع البلاتين 6، 0 بالمئة إلى 01، 968 دولاراً.

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