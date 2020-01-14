8,5%.. نسبة انخفاض الفائض التجاري الصيني ـ الأمريكي في 2019

أظهرت بيانات رسمية نشرت في بكين، اليوم، أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض في 2019 بنسبة 8,5% إلى 296 مليار دولار.

وبعدما سجل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة في عام 2018 فائضاً قياسياً لمصلحة بكين بلغ 323.3 مليار دولار، انخفض هذا الفائض بعدما تبادل البلدان رسوماً جمركية عقابية في إطار حرب تجارية ضارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي إعلان إدارة الجمارك الصينية عن هذه البيانات عشية توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن منذ عامين.

طباعة