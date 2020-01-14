نصائح لمعالجة ضعف الشبكة في الهاتف

يعاني العديد من مستخدمي الهواتف الذكية، أحياناً، مشكلات ضعف إشارة الشبكة الخلوية في هواتفهم، فما هي أفضل الطرق لمعالجة هذه المشكلات؟.

إحدى الخطوات التي ينصح الخبراء باتباعها في حال شعر المستخدم بضعف إشارة الشبكة الخلوية في جهازه هي إعادة تعيين الشبكة، حيث يجب عليه التوجه إلى قائمة الإعدادات في الهاتف Settings، ومن ثم خيار الشبكات، وبعدها الضغط على خيار إعادة التعيين Reset، ومن ثم Reset Network Settings.

ومن الخطوات التي يمكن اتباعها أيضاً لاستعادة قوة الإشارة للشبكات الخلوية واللاسلكية في الهاتف، التحول إلى “وضع الطيران” Airplane Mode، ومن ثم الانتظار لمدة 30 ثانية تقريباً وبعدها استعادة وضع العمل الطبيعي للهاتف من جديد.

كما ينصح في حال فقدان الشبكة في الهاتف أو اكتشاف ضعف إشاراتها القيام بعملية إعادة إقلاع للجهاز، فهذه العملية تنشط قدرة مكونات ومستقبلات الإشارة في الأجهزة الخلوية أحياناً.

ويوصي الخبراء أيضاً بوضع الهواتف الذكية بعيداً عن شاشات التلفاز والأجهزة الإلكترونية في المنزل أو المكتب، فالإشعاعات والترددات التي تصدر عن تلك الأجهزة غالباً ما تؤثر على الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف.

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