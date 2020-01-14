مها سلطان:

لنفترض أن الهدف من وراء جريمة اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هدف انتخابي أراده ترامب ليسجل ضربة حاسمة ضد خصومه الديمقراطيين في وقت مبكر من عام الانتخابات وبما يُغير قواعد السباق الرئاسي التي بقيت تتركز- حتى وقت ارتكاب الجريمة – على القضايا الداخلية حيث لا يبدو ترامب في وضع مريح..

لنفترض أن الهدف انتخابي حتى يكون في مقدورنا أن نتحدث بتجرد، أي أن نُنحي- مجازاً – فداحة هذه الجريمة بحق الإنسانية وبحق سيادة دولتين، ونتحدث مع المتحدثين من محليين ومراقبين (ومسؤولين دوليين طبعاً) رأوا أن يُقزّموا هذه الجريمة الإرهابية الأمريكية إلى مستوى هدف انتخابي وبما يسهم في إفلات الولايات المتحدة بإدارتها الترامبية من الإدانة والمحاسبة لتوغل أكثر فأكثر في ممارسات العدوان والاغتيالات وفق أحكامها الأحادية العدوانية بعيداً عن الأمم المتحدة ومجلسها الأمني..

لنفترض أن الهدف انتخابي فلا نتحدث عن أن مجلس الأمن يتداعى إلى اجتماعات طارئة عاجلة لقضايا أقل بكثير من هذه الجريمة خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بالدول العربية وبما يُوسع مساحة الاضطرابات فيها والاعتداءات عليها.. عشرات الاجتماعات عقدها مجلس الأمن ليُدين مجرد تصريحات أو إجراءات عدّها معادية لكيان الاحتلال الإسرائيلي برغم أنها لا تقدم ولا تؤخر، وكلها اجتماعات انتهت بفعل الضغط الأمريكي دعماً لهذا الاحتلال وإرهابه، بينما اجتماعاته المتعلقة بالدول العربية (والمنطقة عموماً) تنتهي بالفشل أو بإعلان الحرب أو بالحصار.

لنفترض أن الهدف انتخابي، ويقيننا أنه ليس كذلك، وإنما هو في صلب سياسات العدوان الأمريكية.. قد يكون انتخابياً في جزء يسير منه على المدى المنظور، في هذا العام الانتخابي الأمريكي.. أمّا على المدى البعيد فهو يصب كلياً في تكريس الهيمنة واستمرار التسلط الأمريكي على منطقتنا بجميع دولها، عربية وغير عربية.

مع ذلك، سنحاول أن نتحدث بتجرد بعيداً عن كل ما سبق، وكل ما لم نذكره مما يصب في هذا الإطار.. سنتحدث عن هذا الجزء اليسير، أي الهدف الانتخابي، وما إذا كان سيصب فعلاً في مصلحة ترامب ويدفعه لولاية ثانية، أم ضده ليدفعه خارج البيت الأبيض، علماً أن حديثنا سيكون مبنياً على التوقعات وقراءة الداخل الأمريكي خصوصاً حالة الاستقطاب الحادة بين الحزبين الرئيسين: الجمهوري والديمقراطي، والتي تضاعفت بحدّة بعد جريمة إدارة ترامب باغتيال سليماني والمهندس.. ليس إدانة للجريمة طبعاً ولا رفضاً لها بقدر ما هو استقطاب في سياق داخلي بحت، ولو كان الديمقراطيون (خصوم ترامب) في الموقع نفسه لكانوا ارتكبوا الجريمة نفسها، مُقدمين الذرائع ذاتها التي قدمها ترامب وأركان إدارته.. كذلك سيكون حديثنا مبنياً على تاريخ الانتخابات الأمريكية التي قامت على قواعد ثابتة معروفة منذ التأسيس، وعلى الانقلاب الذي شهدته هذه القواعد مع انتخاب باراك أوباما عام 2009 (حسب إحدى القواعد فإن رئاسة أمريكا لا يتولاها أسود ولا امرأة) ليتكرس هذا الانقلاب بصورة عميقة مع ترامب حتى باتت «الترامبية» نهجاً داخل الولايات المتحدة.. وربما خارجها.

قبل شهر فقط من الآن كان ترامب مسترخياً مطمئناً إلى ناخبه الأول، أي الاقتصاد، وفق قاعدته الشهيرة الموجهة للأمريكيين ومفادها «قد لا تحبونني ولكن حياتكم تتحسن ومستوى معيشتكم أفضل معي».. ولطالما تبجح ترامب أمام خصومه الديمقراطيين بأن الأرقام الاقتصادية في البلاد لم تشهد قفزات نوعية إلا وفي ولايته وبما انعكس إيجاباً- بصورة واضحة للجميع- على حياة الأمريكيين.. وعلى هذه الإيجابية بنى ترامب ثقته بفوز حتمي بولاية ثانية.. ترامب ما زال يُحاجج بأنه أفضل من يعقد الصفقات، فهو يعرف كيف يكسب ثقة العميل (والعميل هنا هو الناخب الأمريكي) الذي لا تهمه القضايا الخارجية بقدر ما تهمه فرص العمل والاستثمارات التي تؤمن له ولعائلته حياة مريحة بعيدة عن الأزمات المالية.. وحسب التقارير والبيانات الاقتصادية ومن ثم استطلاعات الرأي فإن ترامب نجح في ذلك إلى حد بعيد وبما يضمن له فعلياً ولاية ثانية، هذا إضافة إلى أن أي مرشح سيختاره الحزب الديمقراطي (في الأيام المقبلة من بين مرشحيه الـ14) لمواجهة ترامب هو خصم ضعيف، وهذا باعتراف الجميع، وعليه يفترض بترامب أن يكون مطمئناً على مستويين: الاقتصاد أولاً، والخصم الضعيف ثانياً، حتى لو كان من وزن الملياردير الشهير مايكل بلومبرغ الذي دخل مؤخراً السباق الرئاسي، وهو يفوق ترامب مالاً وأعمالاً وإعلاماً.

إذاً.. لماذا يحتاج ترامب إلى حدث خارجي بمستوى المقامرة باندلاع حرب مع دولة بحجم إيران ليضمن الفوز بولاية ثانية؟ .. الجواب في «وول ستريت».

الاقتصاد خارج السباق

خلال الشهر الماضي دقت «وول ستريت» ناقوس الخطر في وجه ترامب عبر مؤسسة مورغان ستانلي المصرفية التي أصدر خبراؤها مذكرة بحثية حذروا فيها من أن سوق الأسهم والسندات والدولار ستواجه ضغوطاً قوية هذا العام بالتزامن مع ذروة الحملات الانتخابية الرئاسية وهذا بلا شك سينعكس حتماً، أو بتعبير أدق، سيقوض قاعدة ترامب الشهيرة السابق ذكرها «قد لا تحبونني ولكن حياتكم تتحسن ومستوى معيشتكم أفضل معي».

في 7 كانون الثاني الجاري، عاد خبراء مورغان ستانلي ليصدروا مذكرة ثانية أكثر وضوحاً (وتحذيراً) قالوا فيها إن النمو الاقتصادي المزدهر لا يعني ضمان إعادة انتخاب ترامب، داعين المستثمرين إلى الحذر قائلين: إن المفهوم الخاطئ الأكثر شيوعاً بين المستثمرين هو أن النمو الاقتصادي القوي يضمن إعادة انتخاب ترامب، ونحن ننصحهم بعدم استباق الأحداث ونقول لهم «كونوا متفاعلين وليس استباقيين ودعوا مسارات السياسة المعقولة ترشدكم فيما يتعلق بالحملات الانتخابية».

ما وراء معركة العزل

طبعاً يُضاف إلى ما سبق «معركة العزل» التي يقودها الديمقراطيون ضده وهي معركة – وإن كان قد لا يُكتب لها النجاح- تثير الكثير من الضجة حول ترامب، خصوصاً أنها تركز على مسائل يعدها الأمريكيون في صلب «النهج الأخلاقي» الذي يجب على الرئيس الالتزام به، ولا سيما المسائل القضائية (تضليل العدالة) واستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس كما جاء في قائمة الاتهامات التي تبناها مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي، لتنتقل بعدها معركة العزل إلى مجلس الشيوخ، حيث يطمئن ترامب إلى أن المعركة ستنتهي هنا في ظل سيطرة جمهورييه على المجلس وكأنها لم تقم بالأساس.. ولكن ترامب كما يبدو أخطأ الحساب والتقدير، وها هو يعمل على تغيير كامل قواعد السباق الرئاسي، عبر العودة إلى نهج أسلافه، أي اعتماد التخويف من الخطر الخارجي الداهم الساحق، وصولاً إلى الدخول في حرب إذا ما تطلب ايصال المواطن الأمريكي إلى مرحلة الشعور بالخطر الحقيقي عليه وعلى أبنائه، وتالياً سيترك السياسة ويتجاهل الانتخابات ويكذب وسائل الإعلام ويقف وراء الرئيس الذي لديه القوة ليحميه.

هذا يقودنا إلى «الهدف الانتخابي» من وراء ارتكاب إدارة ترامب جريمة اغتيال سليماني والمهندس وكيف سيستغلها الجمهوريون ويديرونها بما يبعد المقصلة الانتخابية عن عنق ترامب؟

أهداف ترامب

ربما من المفيد هنا أن نورد ما يقوله الأمريكيون أنفسهم، وهو ما أجملته صحيفة «واشنطن بوست» في خمسة مكاسب يأمل ترامب أن يحققها:

1- يعتقد ترامب أن لديه الفرصة لمد شعبيته بين الناخبين كقائد فى وقت الحرب.. فغالباً ما يلتف الأمريكيون حول رئيسهم، مهما كان عدم رضاهم عن أدائه، في أوقات الحروب.

2- يعتقد ترامب أن التصعيد مع إيران يجعل حزبه الجمهوري موحداً خلفه أكثر، خصوصاً مع انتقال معركة العزل إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

3- يعتقد ترامب أن التصعيد مع إيران سيشتت جهود الديمقراطيين فيما يخص معركة العزل، فالديمقراطيون كانوا يركزون طوال الأشهر الماضية على قضية أوكرانيا، لكن دخول إيران على الخط سيمنح ترامب والجمهوريين حيزاً أكبر للدفاع عن رئيس يواجه «عدواً» خارجياً.

4 – يعتقد ترامب أنه بات في إمكان جمهورييه المُحاججة والمُجادلة في «أنه في الوقت الراهن سيكون من غير المسؤول، ومن الخطر أيضاً الإطاحة بالرئيس فى خضم أزمة تتعلق بالأمن القومي».

5- يعتقد ترامب أن من شأن التصعيد مع إيران أن يحرف انتباه الناخب الأمريكي عن القضايا الداخلية (ومعركة العزل) لينشغل في قضايا خارجية وبما يُجبر الخصوم الديمقراطيين على تغيير كامل اتجاه حملتهم الانتخابية من الداخل إلى الخارج، ليكون مقتلهم، إذ إن القاعدة التاريخية/ التقليدية للفوز تقول إن أي رئيس أمريكي يواجه أزمة خارجية كبيرة يستفيد من ارتفاع – قصير الأجل على الأقل – من الدعم الشعبي، كما سبق أن حدث مع بوش الأب إبان حرب الخليج عام 1991، ومع بوش الابن عقب هجمات 11 أيلول 2001.

«الديمقراطيون» ما زالوا متفائلين

الآن، ماذا في يد الديمقراطيين ليواجهوا مخطط ترامب في جرهم إلى ميدان يخسرون فيه معركة الانتخابات؟

1- لا يبدو الديمقراطيون يائسين في مواجهة ترامب، بل هم تحركوا على الفور عبر مجلس النواب، وقرار الحد من سلطة ترامب العسكرية، وبرغم أنه قرار سيدفنه الجمهوريون في مجلس الشيوخ فإن الديمقراطيين يستطيعون الاستفادة منه في شن حملة مضادة لناحية كشف ازدواجية ترامب واعتماده قرارات وسياسات لطالما أعلن وقوفه ضدها بشدة، ومنها شن الحروب، ووعوده الدائمة بإعادة الجنود الأميركيين إلى الوطن، بينما هو اليوم يرسل المزيد منهم وبالآلاف إلى ساحات الموت.

2- أول استطلاع للرأي- أجراه موقع «هافينغتون بوست» الأمريكي- بعد جريمة اغتيال سليماني والمهندس، أشار إلى أن الأمريكيين منقسمون بشكل حاد حيال ترامب..هناك فريق يوافق على ما فعله، وفريق قلق من أنه «لا يخطط جيداً للأمور».. بالتزامن يشير المراقبون إلى أن نسبة التأييد لترامب طوال ولايته الحالية بقيت مستقرة عند مستوى (43%) حتى في الأوقات التي كانت تشهد «تصعيداً خارجياً»..وهذا بلا شك يصب في مصلحة الديمقراطيين.

3- ما زال الإعلام الأميركي يقف في الصف المعارض لترامب، بل يضع نفسه مع الديمقراطيين في معركة واحدة ضده.. صحيفة «نيويورك تايمز» على سبيل المثال تحدثت عن أن «ترامب لم يحقق أي التفاف وطني حوله إذ يشكك الكثير- ولديهم سبب وجيه – في نياته» مضيفة: «إن محاولات ترامب تخويف بلد آخر أتت بمردود عكسي، كما حصل في المرات السابقة كلها..هذه الاستراتيجية تفشل باستمرار، فالأنظمة التي يهددها تقوى ولا تضعف، وينتهي الأمر به إلى تقديم التنازلات المهينة».

المرحلة الأخطر

في كل الأحوال، لا شك في أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون متخمة انتخابياً وعلى نحو ستشتد معه التجاذبات بين ترامب (وجمهورييه) والديمقراطيين إلى مستويات قد تكون خطرة، وطبعاً ستكون إيران والمنطقة عموماً في قلب الخطر مادامت- كما يقول المحللون- دخلت كهدف انتخابي في السباق الرئاسي الأمريكي.

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