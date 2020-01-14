التصعيد مع إيران لا بدّ من أن يزعزع فرص ترامب الانتخابية

ترجمة وتحرير ـ إيمان الذنون:

يلجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعامله مع بعض دول العالم إلى «منطق البورصة» على أمل أن يحصد مزيداً من الأسهم في عام الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ3 من تشرين الثاني المقبل.

ومع معرفته الدقيقة بتفاصيل المضاربات في الأسهم، فإن ترامب يبدو جاهلاً بمضاربات الميدان السياسي، وهذا ما تؤكده الوقائع منذ تسلمه دفة الرئاسة، ولعل إقدامه على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه ترك الباب مفتوحاً لمزيد من الاحتمالات التي تؤكد معظم وسائل الإعلام والسياسيين في العالم أن ترامب دخل في النفق الانتخابي المظلم من دون أن يعرف كيف يخرج منه، كما إن المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقد للحديث عن الرد الإيراني على اغتيال سليماني كشف القلق الذي يعانيه، إذ بدا ترامب مهزوزاً لا يعرف كيف يوضح المشهد، فقد ادعى أن الرد الإيراني «لم يلحق أي خسارة» بالقاعدتين الأمريكيتين اللتين استهدفتهما إيران وخاصة قاعدة «عين الأسد».. وعلى سبيل الافتراض أن الرد لم يلحق أي خسارة بهما، فإن هذا مستبعد، لأن الصواريخ الإيرانية لم تكن ألعاباً نارية ولا صواريخ استعراضية بل بالتأكيد أحدثت خسائر بشرية ومادية حاول ترامب إخفاءها.

ولعل الشيء المهم أن مجرد الرد يُعد حدثاً مهماً للرأي العام الأمريكي والعالمي، فإيران أول دولة تتجرأ على الرد والانتقام من الولايات المتحدة، ما يُعد مساً بالهيبة الأمريكية، وتزعزع الثقة بها، وهذا ما يشير إلى أن الرد الإيراني لا بد من أن يحدث صدمة في الرأي العام الأمريكي بعد أن يتكشف حجم الأضرار المادية والبشرية في القاعدتين الأمريكيتين، ما سيؤثر مباشرة في فرص ترامب الانتخابية.

وإذا ما استعرضنا كيف تجري هذه الانتخابات فإنه يمكن أن نستنتج فإن الرأي العام الأمريكي متقلب المزاج، وتهزه الأحداث التي تؤثر في سمعة بلاده وكيانها.

كيف يجري انتخاب الرئيس الأمريكي؟

تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كل أربع سنوات، كما ينص الدستور ، وتقام في يوم الثلاثاء بين الثاني إلى الثامن من تشرين الأول، كما تتم في ذلك اليوم أيضاً انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجالس الولايات والمجالس المحلية.

وتتم عملية الانتخاب على مرحلتين:

الأولى: انتخاب المرشح من كل من الحزبين الرئيسين:الديمقراطي والجمهوري عن طريق انتخابات أولية، إذ يُجري الحزبان عادة انتخابات في كل ولاية يصوت فيها عادة المنتمون إلى الحزب، ثم يختار المرشح من كل حزب نائباً له ويتم التصديق عليهما رسمياً في مؤتمر الحزب.

الثانية: هي الانتخابات العامة التي يصوّت فيها المواطنون الأمريكيون للمندوبين الذين يدلون بأصواتهم لمصلحة أحد المرشحين.

الانتخابات الأمريكية هي انتخابات غير مباشرة، فالمواطنون يصوتون للمندوبين، غير أن مندوبي الكلية الانتخابية هم الذين يختارون الرئيس، فالمرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات الشعبية في ولاية معينة يجب أن يحصل على أكبر عدد من مندوبي الكلية الانتخابية المخصصة لتلك الولاية والمتناسبة مع عدد سكانها، وتتكون الكلية الانتخابية من 538 مندوباً يصوتون رسمياً على الرئيس ونائبه، وعدد المندوبين المخصصين لكل ولاية يساوي عدد أعضاء مجلس نواب الولاية مضافاً إليها عدد شيوخها، إضافة إلى ذلك يخصص 3 مندوبين لمقاطعة كولومبيا التي تضم واشنطن العاصمة.

أما عملية اختيار المندوبين في الكلية الانتخابية، فيسمح الدستور للنظام التشريعي في كل ولاية بأن يحدد كيفية اختيارهم، ومع أن مندوبي الكلية الانتخابية ليسوا مجبرين قانونياً على الالتزام بانتخاب المرشح الذي تصّوت له أغلبية المقترعين في الولاية، لكنهم يلتزمون بذلك على الأغلب، والمرشح الذي يفوز بالرئاسة هو الذي يحصل على 270 صوتاً من أصوات الكلية الانتخابية البالغة 538 مندوباً، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على 270 صوتاً يتم اختيار الرئيس وفق التعديل الـ21 من الدستور في اقتراع يجري في مجلس النواب، وفي هذا الاقتراع يُعطى لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وقد جرى ذلك في عامي 1800و 1824.

وإذا لم يتم تعيين أو اختيار رئيس بحلول يوم تعيين الرئيس في الـ 20 من كانون الثاني يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس، وإذا لم يتم اختيار أي منهما بحلول ذلك اليوم يقرر الكونغرس من سيقوم بأعمال الرئيس وفقاً للتعديل الـ 20 من الدستور.

معظم الولايات تعطي جميع أصواتها الانتخابية للمرشح الذي يفوز بأغلبية الأصوات الشعبية في الولاية، باستثناء ولايتي ماين ونبراسكا اللتين تعطيان صوتين انتخابيين للمرشح الذي يفوز بالأصوات الشعبية، وصوتاً انتخابياً واحداً للذي يفوز في كل مقاطعة انتخابية.

وعلى بطاقة الاقتراع يختار المقترع مندوبي المرشح لا المرشح نفسه، أي إنه يصوت للمندوبين الذين وعدوا بانتخاب مرشح رئاسي معين، ويتم تحديد أسماء المرشحين التي تظهر على بطاقة الاقتراع من خلال عملية قانونية تختلف من ولاية إلى أخرى، وتعتمد على الأغلب حجم الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح، وبالنسبة للأحزاب الصغيرة فإن ظهور أسماء مرشحيها على البطاقة الانتخابية يعتمد على جمع عدد كاف من التواقيع مسبقاً بين المؤيدين، وفي حال عدم ورود اسم المرشح على البطاقة الانتخابية يمكن للمقترع أن يكتب اسمه في خانة مخصصة لذلك.

هذا النظام الانتخابي المعقد يجعل مزاج المواطن الأمريكي مزاجاً متأرجحاً، وكذلك يمكن أن تتأرجح أمزجة المندوبين حيث لا يصوت بعضهم للمرشح الذي يتبناه.

من المبكر الحديث عن الانتخابات الأمريكية القادمة، لكن الحملات الانتخابية غير المباشرة بدأت بالفعل وقد حاول ترامب استغلالها، وخاصة من خلال التصعيد مع إيران، لكن «لعبة الأسهم» التي يقوم بها ترامب ربما تفقده جميع أسهمه في البورصة السياسية، لذلك، بدا ترامب في المؤتمر الصحفي الأخير وكأنه يريد تخفيف الموقف مع إيران، ليلجأ إلى فرض عقوبات جديدة عليها.

إن الأيام والأشهر القادمة ستكشف مزيداً من الحقائق بشأن حظوظ ترامب الانتخابية خاصة إذا ما استمر في التصعيد ضد إيران لأن إيران وردودها كفيلة بأن تهز مكانته وفرصه للفوز بولاية ثانية.

عن « مركز الدراسات الاستراتيجية العالمي»

طباعة