تجارةٌ خاسرة

هيثم صالح:

لا ندري من تعلم مِنْ مَنْ، الكيان الصهيوني الإرهابي أم الولايات المتحدة الأمريكية المجرمة، ولكن، ما تبدو عليه الأمور أن كليهما منشؤهما واحد، فالولايات المتحدة الأمريكية وقبل ثلاثمئة عام من الآن قامت على أنقاض الهنود الحمر السكان الأصليين لتلك البلاد التي أطلق عليها في ذلك الحين «العالم الجديد»، والكيان الصهيوني الذي زرع كبذرة مسمومة في أرض فلسطين قبل نحو المئة عام قام على أنقاض شعب فلسطين، والوسيلة الوحيدة المشتركة لقيام هذين الحليفين المجرمين هي الإبادة والتهجير والحلول محل أصحاب الحق والأرض.

سياسة الولايات المتحدة، ومنذ اكتمال تشكلها كدولة إمبريالية، تقوم على تصدير أزماتها الداخلية وإشغال العالم والرأي العام المحلي بقضايا ومشكلات تحرف الأنظار عما يحدث في داخلها فتحول أزماتها الداخلية إلى أحداث إقليمية وعالمية تضع المجتمع الدولي برمته على شفير الهاوية وفي أحيان كثير في خضم حروب وصراعات أزهقت أرواح ملايين البشر على مدار قرن من الزمن.

لقد استساغت الإدارات الأمريكية المتعاقبة هذه السياسة ووجدت فيها في أغلب الأحيان مخرجاً مقبولاً لها ونجحت في أزمنة مختلفة في الإفلات من عقاب جمهورها الداخلي والإطاحة برؤوس القائمين على السلطة فيها.

اليوم.. تنتهج الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة المجرم دونالد ترامب نهجاً مشابهاً لما درج عليه سابقوه من الرؤساء الأمريكيين للتملص من الأزمة الداخلية التي رافقته منذ اليوم الأول لتوليه السلطة في البيت الأبيض إذ لم يشهد المجتمع الأمريكي انقساماً حاداً منذ تشكله مثلما يشهده الآن إلا في حالات نادرة كالحرب الأهلية العظمى التي قامت على خلفية الاستعباد والانتفاض لتحرير السود الأمريكيين من العبودية.

قد يكون ترامب قد نجح حتى هذه اللحظة في الإفلات من مطاردة خصومه «الديمقراطيين» له لإرباكه والإطاحة به وعزله، وهو لم ينجح لأنه عبقري أو ذو خصائص قيادية متفردة، بل لأن المجتمع الأمريكي بأغلبيته مشتت ومنقسم بين حزبين رئيسين يتوارثان السلطة في الولايات المتحدة منذ زمن بعيد يذكرنا بحكم الممالك برداء ديمقراطي زائف وحرية رأي كاذبة وامبراطوريات إعلامية مضللة تتلاعب بعقل الرأي العام الداخلي والعالمي ومشاعره وتجيد إيهام الجميع بأن ما يحدث هو «عملية تداول ديمقراطي للسلطة».

الدليل على ما نقوله هو أن ما يسمى «الدولة العميقة» في الولايات المتحدة لم تغير نظرتها الاستراتيجية حيال أغلب القضايا العالمية ولم تبدل من تعاطيها مع مختلف الشؤون الدولية بتبدل الإدارات الأمريكية بين «الجمهوريين والديمقراطيين» بل على العكس تماماً كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتسابق في تقديم دعمها وإغداق مساعداتها على الكيان الصهيوني لتثبيته وتقويته حتى غدت هذه الإدارات في كل تفاصيلها صهيونية أكثر من الصهاينة أنفسهم.

في هذا السياق، وعلى أبواب الانتخابات الأمريكية القادمة في الثالث من تشرين الثاني 2020 وفي خضم الصراع القائم بين «الجمهوريين والديمقراطيين» نجد أن إدارة ترامب تعمل بالمنهج نفسه في تصدير الأزمات، فتارة تختلق المشاكل مع الصين وروسيا ودول أوروبا من خلال العقوبات الاقتصادية والحمائية السلعية وفرض الضرائب على المنتجات المستوردة وتارة في معاقبة الشركات والأفراد في الدول الأخرى التي تتعارض مع سياساتها العدوانية ونظرتها الاستكبارية حيال دول العالم الأخرى وتارة أخرى وهي الأخطر والأشد على الأمن والسلم الدوليين وتتجلى في استهداف الأفراد والقيادات في الدول التي تعارضها بالاغتيال والتصفية الجسدية والتي تعد جرائم حرب موصوفة بحق الدول التي تنتمي هذه الشخصيات القيادية إليها من جهة وجريمة حرب تنتهك سيادة الدول التي وقعت وتقع هذه الجرائم على أراضيها من جهة أخرى، كما حدث مؤخراً في الجريمة النكراء التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية بحق الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما على الأرض العراقية.

والسؤال الأهم بعد كل هذه الجرائم: هل يعتقد الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب أن الذهاب بعيداً في هذا النهج الإجرامي الخطر ربما يضاعف فرصه في كسب الانتخابات لفترة رئاسية ثانية أم إن القيام بمثل هذه الجرائم قد يدفع خصومه إلى استغلالها ضده على أنها تعرّض النفوذ الأمريكي في المنطقة والعالم لخطر التقهقر والانكماش وربما الزوال بشكل كامل.

الحقيقة، أن كثيراً من المحللين السياسيين ذهبوا في الاتجاه الذي يدعم وجهة النظر القائلة إن ترامب أقدم على جريمة اغتيال الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما المقاومين لأسباب انتخابية بحجة أن اغتيال هؤلاء الأشخاص يدعم فرص ضمان الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط ويحد من التهديدات للمصالح الأمريكية وأمنها القومي.

لكن وجهة النظر المعاكسة تقول إن مثل هذه الجرائم تؤجج نار الغضب الشعبي على أمريكا وحلفائها في المنطقة وتفتح الباس واسعاً أمام الانتقام من الوجود الأمريكي برمته، وهذا ما حدث وسيحدث بالفعل، وعوامله وتفاعلاته قائمة وواضحة. في النتيجة: لقد عودتنا الولايات المتحدة الأمريكية التي تتبنى سياسة التجار الصهاينة «بأن كل شيء قابل للبيع والشراء» وأن التعامل مع قضايا الشعوب والأمم لا يعدو كونه صفقات تجارية رابحة لهذه الدولة المتغطرسة وأن المتاجرة بمصائر البشر هي نهج أمريكي متأصل لا يمكن الحياد عنه، ولكن الواقع الحالي والراهن على الأقل في منطقة الشرق الأوسط أثبت أن هذه التجارة تجارة خاسرة على المدى المتوسط والبعيد وأن التاجر الذي يعتقد أنه سيربح دائماً هو تاجر غبي أو جاهل، وهذا ما ستثبته الأيام القادمة لترامب وفريقه، فإن ربح الانتخابات القادمة في بلاده وهذا أمر ممكن فمما لاشك فيه أن بلاده في طريقها لخسارة غرب آسيا إلى الأبد كما وعدها محور المقاومة في المنطقة وسيفي بوعده.

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