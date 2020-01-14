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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 14 كانون الثاني 2020
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ممثلاً الرئيس الأسد… المعلم يصل إلى مسقط لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس
عودة عشرات العائلات إلى قراها المحررة من الإرهاب في ريف حماة الشمالي
مضادات الجيش تُسقط طائرة مسيّرة في ريف حماة
سورية تطالب تركيا بالالتزام بسيادتها والانسحاب الفوري والكامل من أراضيها
استشهاد مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حلب
لافروف: تحقيق تقدم في المفاوضات حول ليبيا
العثور على جثتي جنديين أمريكيين في قاعدة عسكرية بألمانيا
"الديمقراطيون" و"الجمهوريون" وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الأهداف
مدللي: لبنان سدد مستحقاته المالية لدى الأمم المتحدة
خبراء روس: الوجود التركي والأمريكي في سورية والمنطقة غير شرعي
إلغاء الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق برويز مشرف
مجلس الشعب: تحرير المناضل المقت انتصار جديد.. وسنوات الأسر زادته كبرياء
مستوطنون يقتحمون قرية مادما جنوب نابلس
القضاء الإيراني: سنقاضي ترامب على جريمة اغتيال سليماني
«غلوبال ريسيرش»: العالم بخطر نتيجة اعتداءات واشنطن