لوحة فسيفساء تشكيلية في ثقافي “أبو رمانة”

يوسف الحيدر - تشرين:

ت: صالح علوان

بالتعاون بين وزارة الثقافة – مديرية الثقافة في دمشق واتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين، وبمشاركة باقة من الفنانين التشكيليين السوريين، افتُتِحَ في صالة المعارض في المركز الثقافي العربي في دمشق – أبو رمانة، معرضُ “اللوحة الصغيرة”، شارك فيه 28 فناناً بواقع 60 لوحةً، لكلّ منهم عملٌ أو أكثر.

وسيم مبيض مدير ثقافة دمشق بيّن أنّ التعاون الدائم مع اتحاد الفنانين الفلسطينيين التشكليين، هدفه الأساس التأكيد على أنّ سورية رغم الحرب ما زالت القضية الفلسطينينة من اهتماماتها لأنّ القضية واحدة بين الشعبين، وهذا ما عكسه التمازج بين الفنانين المشاركين من كلا البلدين، وكذلك فسح المجال لعرض الأعمال الموجودة على كافة توجهاتها (الملتزمة والجميلة والتي تبثّ الأمل) والتي عبر الفنانون من خلالها عن حبهم للأرض، للمقاومة، للانتصار، للحباة.. الخ، ما شكّل لوحة فسيفساء جميلة فيها مختلف التجارب والمدارس، وفيها كم كبير من اكتساب الخبرات.

عبد المعطي أبو زيد رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين بيّن أنّ معرض اللوحة الصغيرة معرض سنوي يقيمه الاتحاد وهذا هو عامه الثاني، وسبب اختيار الوحة الصغيرة لأنّها سهلة العمل والنقل والتنفيذ وتترك حريةً للفنان للتعبير بأي طريقة أو تقنية عن أفكاره، و هناك تنوعٌ في الأعمال والمواضيع وتفاعلٌ بين أكبر عدد من المشاركين، كما يشكل هذا المعرض فرصةً للذين يعملون باللوحات الصغيرة فقط، وهناك هدف بعيد أيضاً وهو التنوع ومساهمة أكثر من جيل الشباب والرواد والمخضرمين، ويخلق دافعاً لتقديم الأفضل والتميز بين المشاركين ولوجود لجنة تختار الأفضل بين الأعمال.

لافتاً إلى أنّ الأعمال المشاركة 60 عملاً انتقتهم لجنة خاصة من 80 عملاً، لأكثر من 40 فناناً، منوهاً بالتاريخ الطويل من التعاون مع وزارة الثقافة وبالتحديد صالة المركز الثقافي في أبو رمانة التي خرجت أهم الفنانين وتعدّ من أهم صالات العرض في المنطقة.

أجيالٌ مختلفةٌ

الفنان التشكيلي المخضرم محمود خليلي بيّن أنّ معرض “اللوحة الصغيرة” يشكّلُ فسحةً للحرية والحركة والتجريب لأنّ اللوحة الصغيرة لا تحتمل تقديم مواضيع ومضامين كبيرة وتفصيلية كبيرة، بل يقدم فيها ملامح لشيء ما أو جزء من حالة ملحّة، قائلاً: حاولتُ أن أقتبس شيئاً من أعمالي وأعيد تركيبها بطريقة او اخرى سواء على صعيد اللون أو على صعيد الشكل، فنرى في لوحتيّ هذا البنيان العالي وحالة من النزف والألم الذي يعتصر ويعبر عنه اللون الأحمر ولكن دائماً هناك فرع أخضر مع وجود كل هذا السواد وهي حالة من الأمل المنشود الذي نؤمن فيه ويجعلنا نستمر ونكبر وقادرين على تغيير هذا الواقع.

أما ابنه الفنان محمد خليلي فاوضح أنّ هذا المعرض يشكّل عودة له من بعد انقطاع كبير دام لعشر سنوات، وقد اطلع من خلال المعرض على تجارب كثيرة، موضحاً أنّ أي فنان مهما كبرت تجربته يبقى بحاجةٍ لرؤية تنوع الخبرات في المعارض الجماعية، ولا بدّ لكلّ فنان من المشاركة في هذا النوع من المعارض للاستفادة من فائدتها بشكل مباشر، مشيراً إلى أنّه في لوحتيه أراد إيصال رسالة حول السكون المفروض حول القضية الفلسطينية والتلاشي والتبخر الذي يمكن أن يصيبها.

فرصةٌ للاستفادة

ومن الفنانات المشاركات سلام الأحمد بيّنت أنها مشاركة بلوحة واحدة تمثل رأسي ملك وملكة معاكسين لبعضهما مستخدمة الألوان الزيتية، وأكدت أنّ هذه المشاركة تمثل لها فرصةً للاستفادة من الخبرات الكبيرة والمدارس المتعددة للفنانين الذي سبقوها في هذا المجال كونها ما زالت تخطّ طريقها فيه.

تقنيةٌ مختلفة وخروج عن المألوف

الفنان محمد طنجي اختلف في طريقة عرضه للوحاته باستخدامه تقنية المعدن، مؤكداً أنّه اعتمد ذلك من باب التنويع ولتكون مشاركته شكلاً من أشكال الخروج عن المألوف لأنّ هذه التقنية تحتاج إلى وقت وصبر طويلين، لافتاً إلى أنّ المعارض الجماعية لها نظرةٌ خاصة ويحرص على المشاركة فيها دائماً خلافاً للمعارض الشخصية التي تتطلب مجهوداً كبيراً ووقتاً طويل.

خطاب الروح

الفنان خالد النجار تحدث عن مشاركته: شاركت بلوحتين في معرض اللوحة الصغيرة، وهذه المشاركة مع اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين لها معاني كثيرة، فنحن شعب واحد مزجه الزمن، وهذه المشاركات تصبّ في خانة تأكيد الهوية والوحدة بين الفنانين، مبيّناً أنّ المشاركة في المعارض الجماعية تحمل فائدةً لجميع الأطراف للاطلاع على التجارب بشكل عام والتعرف على الفنانين، فالمشاهدة مع السمع والكلام لها مفاهيم مختلفة عن مشاهدة اللوحة دون مشاركات، ناهيك بالحركة التي تعطي نبضاً للحياة الفنيّة.

وعن لوحتيه قال: وفي لوحتي بشكل عام أخاطب الروح من خلال صهر الجسد الإنساني وإعادة التكوين لجسد جديد وصل خلال فترة معينة لهوية جديدة، وهذا الخلق يحمل جميع الصفات بجسد واحد للذكر والأنثى للصغير والكبير أيضاً، ومن خلال هذه الشخصية الجديدة نقدم موضوعات مثل الدمار والجوع ودهشة العيون في هذا المجتمع الذي ذاق ويلات الحرب، أما الثدي فهو رمز العطاء، رمز للمرأة التي حاولت في قمة الظروف الصعبة أن توفر الغذاء لأولادها وأن تعطي أملاً بحياة جديدة تغذيها هي.

حضر الافتتاح الفنانة التشكيلية رباب أحمد مديرة المركز وباقةٌ من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين والسوريين بحضور شاكر جياب الملحق الثقافي لدى السفارة الفلسطينية بدمشق، وباقة من الإعلاميين والمثقفين وأصدقاء المركز.

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