الرئيس روحاني يأمر بتنفيذ القانــون المعدل «الرد بالمثل» على الممارسات الأمريكية

تشرين – رصد:

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون المعدل «قانون الرّد بالمثل» على قرار واشنطن المتمثل في تصنيف حرس الثورة الإسلامية «منظمة إرهابية» والذي يتعارض والقوانين الدولية.

وينصّ هذا القانون على تصنيف القيادة المركزية الأمريكية المسماة بـ«سنتكوم» وكافة القوى والمؤسسات المنضوية تحتها على لائحة الإرهاب وذلك في سياق الرّد بالمثل على قرار أو إجراء الولايات المتحدة الأمريكية الرامي إلى تقويض السلام والأمن الإقليمي والدولي.

(ارنا)

«نيويورك تايمز»: 80 تظاهـرة أمريكية احتجاجاً على العدوان الأمريكي في العراق

تشرين – رصد:

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أمس: إن المناهضين للحرب في الولايات المتحدة نظموا أكثر من 80 تظاهرة في مختلف الولايات والمدن الأمريكية لإدانة العدوان الأمريكي بطائرات من دون طيار في بغداد ولمعارضة قرار الإدارة الأمريكية بإرسال الآلاف من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط. وقال تحالف المنظمات المناهضة للحرب في بيان: إنه ما لم ينهض شعب الولايات المتحدة ويوقفها، فإن هذه الحرب ستغمر المنطقة بأسرها.

(الأنصار)

«الخارجية الليبية»: ندعم المبادرة الروسية

تشرين – رصد:

قال وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، إن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يدعم المبادرة الروسية لوقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الجيش لم ولن ينسحب من تخوم العاصمة حتى إذا تم التوقيع على وقف إطلاق النار في موسكو.وتابع في مقابلة مع «سبوتنيك» أمس: نؤيد وندعم الأصدقاء والحلفاء الروس، ونؤيد المبادرة الروسية، مضيفاً: نرفض أن تكون تركيا جزءاً من مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا لأنها طرف في الصراع، وتدعم الميلشيات الإرهابية، وترغب في نهب ثروات البلاد.

(سبوتنيك)

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