إزالة ٣٧٥ وصلة مياه مخالفة في مدينة جبلة

اللاذقية ـ باسمة إسماعيل:

ذكر رئيس وحدة مياه الشهيد سمير قاضون في «مدينة جبلة» المهندس حسان منون أنه منذ بداية العام وحتى تاريخ ١٢ من هذا الشهر تمت إزالة /٣٧٥/ وصلة مخالفة، كما تم تنظيم ضبوط استجرار من دون عداد بصفة منزلية وعددها ثلاثة، وتجارية عدد واحد، وإشعارات غرامة عددها أربعة.

وفي إطار الاستفادة من جميع الموارد المائية المتوفرة في محيط مدينة جبلة أكد أنه يجري العمل على استثمار الآبار الرومانية الموجودة في موقع الفوار لدعم تغذية شبكة مدينة جبلة، إضافة إلى التغذية الواردة من آبار العقدة والتغذية الرئيسة من نبع السن.

ونوه رئيس وحدة مياه جبلة بأنه تم اقتراح مجموعة خطوط توسع في شبكة مدينة جبلة، أهمها خط رئيسي على المحلق الشرقي لتغذية مناطق التنظيم الجديدة في المدينة، وأيضاً خط مياه جديد لتغذية مشروع مشفى جبلة الجديد، ويجري تأمين تنفيذ هذه الخطوط من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في اللاذقية خلال هذا العام.

واستعرض منون أهم الصعوبات التي تواجه عمل الوحدة، وهي قدم الآليات وكثرة أعطالها والحاجة لاستبدالها وتخفيض مخصصات الوقود الذي يحد من حركة متابعة المخالفات والجباية، وصعوبة الحصول على البيانات الشخصية للمخالفين، وتأمين عدادات بكميات كافية، إضافة إلى ذلك الحاجة إلى زيادة الدراجات النارية لتسهيل مراقبة الشبكات والمخالفات وتوزيع المياه بشكل جيد.

وبيّن م. منون أن ساعات التغذية تبدأ من الخامسة صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً، ومصدر التغذية الرئيسة من نبع السن مع تغذية داعمة من آبار العقدة بشكل جزئي.

وأشار إلى أن عدد الضبوط في العام المنصرم كان /٥٨٩/ ضبطاً، و/١٩١٩٧/ وصلة مزالة، وعدد الاشتراكات /٩٥٩/، وعدد إشعارات الغرامة /٣٧١/، بينما كانت في عام ٢٠١٨ /٤٢٢/ضبطاً، و/١٥١٦٠/ وصلة مزالة، و/١٠٧٢/ عدد الاشتراكات، و/٣٤٥/ عدد إشعارات الغرامة.

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