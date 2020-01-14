خطة للإقلاع بالمشروعات السياحية المتعثرة في ريف دمشق

دمشق ـ منال الشرع:

رغم الخسائر والأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع السياحي، وعصفت بهذا القطاع الحيوي إلا أن هناك العديد من المؤشرات المبشّرة بالعودة التدريجية للنشاط السياحي، وتعافي الكثير من مفاصل العمل فيه عبر الجهود المبذولة من قبل المعنيين في وزارة السياحة، واجتهادهم لتفعيل العمل السياحي من خلال إقامة فعاليات وأنشطة متعددة على امتداد المحافظات السورية، والاهتمام بالتأهيل والتدريب، وتأهيل المنشآت السياحية، وتشجيع حركة الاستثمار، ومعالجة المشاريع السياحية المتعثرة للوقوف على مستجدات الواقع السياحي، والأولويات ضمن خطة الوزارة.

ويعزو معظم أصحاب المنشآت السياحية بريف دمشق +التي خرجت من الخدمة عدم تمكنهم من ترميم منشآتهم لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم توافر المقدرة المادية على إعادة ترميم وتأهيل تلك المنشآت إضافة إلى عدم توافر قروض ميسرة للمبادرة لتشجيع المستثمرين.

وعن المشاريع الاستثمارية المتعثرة التي تم العمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجة واقعها أشار مدير سياحة ريف دمشق المهندس وائل الكيال أنه برغم كل التحديات والصعوبات وإعادة الحركة السياحية لسابق عهدها، لكن المنشآت السياحية التي تعمل داخل الخدمة حتى نهاية عام 2019 بلغ عددها 114 منشأة مبيت بتكلفة استثمارية 45 مليون ليرة و138 منشـأة إطعام بتكلفة استثمارية 4,5 ملايين ليرة. وفي إطار قيام وزارة السياحة بمعالجة واقع المشاريع المتعثرة بيّن الكيال أن الفريق القانوني والفني في الوزارة قام بدراسة ملفات هذه المشاريع، والاجتماع مع الجهات المالكة لها في المحافظات، ووضع الحلول اللازمة لإعادة الإقلاع بها، وذلك من خلال إعداد ملاحق عقود خاصة بكل مشروع متعثر، حيث تضمنت ملاحق العقود في حيثياتها ما يعكس مدى جدية المستثمر في متابعة التنفيذ، وإعادة التوازن للعقود في ضوء التضخم الحاصل في الأسعار مقارنة بتاريخ العقود، حيث تم إعداد دراسات لمؤشرات الجدوى الاقتصادية الجديدة للمشاريع بالتوافق مع الجهة المالكة للمشروع، وبما يضمن حقوق الجهة المالكة، ويحقق المصلحة العامة، وبناء عليه يتم التوافق مع المستثمر في ملحق العقد على بدل استثمار جديد. وبين الكيال أنه يتم حالياً طرح مشروعين استثماريين في محافظة ريف دمشق بفعاليات سياحية في ضاحية قدسيا مجمع اوسيا السياحي بمساحة 2 هكتار ببرنامج استثماري مقترح 15 بالمئة فندق وخدمات سياحية وترفيهية و10 بالمئة ناد رياضي و20 بالمئة وحدات للإشتاء والاصطياف و10 بالمئة مطاعم وكافتريا ومقاه و20 بالمئة مركز إعلامي وخدماته و10 بالمئة خدمات تجارية ومكاتب و 15 بالمئة طرق ومساحات مفتوحة وخضراء ومرافق إدارية وخدمية عامة.

والمشروع الثاني مقترح عن فندق سفير معلولا بمساحة 11500 متر مربع حيث سيتم تشييد وتجهيز الفندق بمستوى 4 نجوم مع متمماته على أن يضم الفندق 75 غرفة فندقية وتشمل غرف مبيت و3 مطاعم وقاعات متعددة الاستعمالات ومطعماً صيفياً ريفياً ومسبحاً ومحالاً تجارية بما لايتجاوز 20 بالمئة ومركزاً صحياً وصالات ألعاباً وملاعب وحدائق أطفال ومواقف سيارات.

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