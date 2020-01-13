لافروف: تحقيق تقدم في المفاوضات حول ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات حول ليبيا.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو بموسكو اليوم أنه تم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تركزت على النظر في وثيقة تعزز وقف إطلاق النار في ليبيا وتحدد شروطه.

ولفت لافروف إلى أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقعا على الوثيقة بينما طلب قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مهلة لدراستها تنتهي صباح غد الثلاثاء.

وتنعقد في العاصمة الروسية موسكو محادثات حول وقف إطلاق النار في ليبيا بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين ووزيري خارجية ودفاع النظام التركي وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وكانت حكومة الوفاق الليبية أعلنت أمس موافقتها على وقف إطلاق النار وذلك بعد ساعات من صدور إعلان مماثل عن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

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