“الديمقراطيون” و”الجمهوريون” وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت الأهداف

ترجمة ـ إيمان الذنون ـ تشرين:

أشار موقع “إنفورميشن كليرينغ هاووس” إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي مؤخراً بعدم السماح للرئيس الأمريكي بشن حرب ضد إيران دون موافقة الكونغرس مجرد لعبة سياسية، إذ يرى بعض المحللين السياسيين أن الهدف منه ليس الحد من تحركات الرئيس الأمريكي العسكرية، بل إعطاء فرصة للحزب الديمقراطي بالتظاهر بأنه يعارض الحرب دون فرض أدنى قيود على الأعمال العسكرية لإدارة ترامب هذا من جهة، ولتعزيز العلاقات بين الديمقراطيين وعدد من مسؤولي جهاز الاستخبارات العسكرية الذين خالفوا ترامب بقراره اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، واعتبروا ما قام به خطوة ليست ذكية.

وأضاف الموقع: على الرغم من أن تصويت مجلس النواب كان مصحوباً بمواقف خطابية كثيرة من جانب الديمقراطيين الذين يسعون إلى جذب المؤيدين لمناهضة الحرب، فإن نص القرار يمثل دفاعاً مباشراً عن “المصالح الوطنية” للإمبريالية الأمريكية، بما في ذلك منع إيران من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية، وهو هدف، وإن ثبتت صحة ادعاءات الإدارة الأمريكية- لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تدمير القاعدة الصناعية والفنية للبلاد.

وتابع الموقع: يبدأ القرار بفرض قيود على إيران، بحجة أن الحكومة الإيرانية هي “إحدى الدول الرائدة في رعاية الإرهاب وتشارك في مجموعة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”، لكن الواقع يؤكد أن الطبقة الحاكمة الأمريكية هي المهندس الرئيسي لزعزعة الاستقرار والعنف، وهي المسؤولة عن مقتل أكثر من مليون شخص في العراق وحده منذ غزوه عام 2003.

وأفاد الموقع، بصرف النظر عن النداء الزائف للمشاعر المناهضة للحرب التي أطلقها الديمقراطيون، كان هناك سبب سياسي آخر لهذا القرار، فهو إشارة إلى دعم الديمقراطيين لأقسام من جهاز الأمن القومي الذين عارضوا قرارات ترامب المتسرعة، لأن الجيش الأمريكي لم يكن مستعداً للتصعيد الفوري في منطقة الخليج إلى مستوى حرب واسعة النطاق مع إيران.

وأوضح الموقع أن هذا التحالف السياسي بين الديمقراطيين وجهاز الاستخبارات العسكرية الأمريكية هو المحرك الاساسي لإقالة ترامب من منصبه، ليس بسبب العديد من الجرائم ضد الحقوق الديمقراطية والمهاجرين والأمريكيين، ولكن بسبب تجميده المؤقت للمعونات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا، التي وضعت علامة استفهام حول عملية طويلة من قبل واشنطن لتحويل أوكرانيا إلى منصة إطلاق للاستفزازات العسكرية ضد روسيا.

وختم الموقع: لا توجد وسيلة لمحاربة الخطر المتصاعد المتمثل في الحرب الإمبريالية، عبر كسب أصوات الديمقراطيين، يجب خوض هذا الصراع من قبل الطبقة العاملة في الولايات المتحدة، من خلال تعبئة العمال والشباب في حركة جماهيرية مستقلة مناهضة للحرب تقوم على “مبادئ اشتراكية”.

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