تحديد هوية 50 من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

أعلنت منظمة الطب العدلي في إيران اليوم أنه تم تحديد هوية 50 من ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب مطار طهران فجر الأربعاء الماضي.

ونقلت “وكالة أنباء فارس” عن رئيس المنظمة عباس مسجدي قوله خلال مؤتمر صحفي: إن 15 فريقاً من خبراء الطب العدلي بدؤوا بمهمة التعرف على هوية الجثث، موضحاً أنه تم جمع 800 عينة منها وتم إجراء عملية تحديد هوية الضحايا بالرغم من الحظر الأمريكي.

ولفت مسجدي إلى أن 142 أسرة من ضحايا الطائرة راجعوا الطب العدلي وتم حتى اللحظة التعرف على هوية 50 شخصاً وفي غضون الخمسة الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من تحديد هوية الجثث وتسليمها إلى أسرها بموجب أمر قضائي.

وأضاف مسجدي: إنّ منظمة الطب العدلي على اتصال بالشرطة الدولية لتحديد هوية طاقم الطائرة والركاب الأجانب، مشيراً إلى أنّ الأولوية هي تحديد هوية جثث المواطنين الإيرانيين.

يذكر أنّ طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 سقطت بعد إقلاعها بقليل فجر الأربعاء الماضي من مطار الإمام الخميني جنوب غرب طهران إثر إصابتها خطأ بصاروخ من قبل الدفاع الجوي ما أسفر عن مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 معظمهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد.

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