2754 إصابة باللايشمانيا في ديرالزور قادمة من مناطق خارج السيطرة

مالك الجاسم ـ تشرين:

أكدت الدكتورة ميسون الحاج رئيسة مركز مكافحة اللايشمانيا في مديرية صحة ديرالزور أنّ مديريتي الصحة والتربية انتهتا من حملة المسح للكشف المبكر عن اللايشمانيا، وتأتي هذه الحملة ضمن التشاركية بين وزارتي الصحة والتربية.

وبلغ عدد المدارس الابتدائية التي تمّ مسحها 172 مدرسة، والعدد الكلي للطلاب 61349 طالباً وطالبة، وعدد الإصابات باللايشمانيا 2754 إصابة، وجميع هذه الحالات قادمة من المناطق التي خارج السيطرة على الطرف الثاني لنهر الفرات، والنسبة المئوية للإصابات 4,48% .

ونستطيع القول: إنّ الحملة (آتت أكلها) بالكشف عن هذه الأعداد من الإصابات التي لم تكن مسجلة بسجلات مراكز معالجة اللايشمانيا في المحافظة.

وأضافت الحاج بأنّ حملة المسح شملت القيام بالتوعية على ضرورة مراجعة المراكز الصحية لتلقي العلاج بالمجان حتى الشفاء، والتأكيد من خلال جلسات التوعية والتثقيف أنّه لا جدوى من العلاج بالطرق الشعبية، التي تزيد الحالة سوءاً، وضرورة التوجه إلى المراكز الصحية لدى ظهور اندفاع جلدي يستمر أكثر من ثلاثة أسابيع، ولا يستجيب للعلاجات غير النوعية.

كما قام فريق المسح بتقديم العلاج للطلاب أثناء الحملة، وتزويد المعالجين من الفرق الجوالة ببطاقات ليستكملوا علاجهم بأقرب مركز صحي، وبذلك تكون الإحصائية أكثر دقة وأقرب لواقع الحال وللوضع البيئي في المحافظة.

وأضافت الحاج: إنّ الأدوية متوفرة بكميات وافية، وهناك متابعة جادة من قبل وزارة الصحة التي تقوم بتزويدنا بكامل الاحتياجات.

وبلغ عدد المراكز الصحية في محافظة ديرالزور 28 مركزاً وخمسة فرق جوالة، حيث يضم كل فريق ثلاثة عناصر مدربة .

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