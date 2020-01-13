144 مليوناً قيمة الحوالات المدفوعة في بريد دير الزور

مالك الجاسم ـ تشرين:

أكّد رضوان طعيمة مدير بريد ديرالزور أنّ الحوالات الفورية من محافظة ديرالزور لبقية المحافظات بلغت خلال العام الماضي ملياراً وثمانين مليوناً، بينما بلغت الحوالات المدفوعة في المحافظة 144 مليون ليرة، أمّا رواتب المتقاعدين فبلغ عددهم ستة آلاف متقاعد بسلفة تجاوزت 225 مليون ليرة.

وبما يتعلق باستخراج الوثائق بلغ عدد وثائق غير العامل المستخرجة 12500 وثيقة، ووثائق السجل المدني 31 ألف وثيقة، وبلغ البريد الوارد إلى المحافظة 54500 مادة، وصدر عن محافظة ديرالزور 11 ألف مادة.

وخلال أربعة أشهر منذ شهر أيلول وحتى نهاية العام الماضي وهي فترة تفعيل خدمة استخراج وثيقة السجل العدلي استخرج خلالها 2500 وثيقة.

وأضاف الطعيمة أنّ هناك إقبالاً كبيراً على مركز البريد وهذا بسبب السرعة في إنجاز العمل المطلوب وسرعة وصول الحوالات.

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