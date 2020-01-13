57 ألف طن أقطان مسوّقة في الحسكة

وصلت الكميات المسوقة من محصول القطن إلى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في الحسكة منذ بدء عمليات التسويق خلال شهر تشرين الأول الماضي لتاريخه إلى 57 ألف طن.

ولفت مدير محلج الحسكة المهندس محمود العيشة إلى أن عمليات تسويق الأقطان تجري بشكل يومي وبمعدل يتراوح بين 600 و 800 طن يتم نقلها إلى محالج المؤسسة العامة للأقطان في محافظتي حمص وحماة بعد تزويد الناقل بأوراق تثبت أن القطن منقول عبر حدود محافظة الحسكة الإدارية لتعويضهم عن أجور نقل مادة القطن متوقعاً استمرار عمليات التسويق حتى نهاية الشهر الجاري.

ويقوم محلج الحسكة بتسويق الأقطان المنتجة من المحافظات الثلاث الحسكة والرقة ودير الزور.

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