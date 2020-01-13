التأمين الإلزامي للسيارات في مركز خدمة المواطن باللاذقية
أطلق مركز خدمة المواطن الرئيسي في محافظة اللاذقية خدمة التأمين الإلزامي للسيارات لتضاف إلى الخدمات التي يقدمها للمواطنين في إطار تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
وذكرت المهندسة أحلام الرحية مدير فريق إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات في المحافظة أن إدخال هذه الخدمة سيتبعها خدمات أخرى في نفس السياق ومنها براءة الذمة من شرطة المرور وكشف الاطلاع من مديرية النقل ضمن خطة يتبعها المركز مع فريق تبسيط الإجراءات لإضافة كل الخدمات المتاحة بعد أتمتتها بالتعاون مع مجلس المدينة والمؤسسات والجهات العامة.
وقدم المركز خلال الشهر الماضي 4159 خدمة شملت بيانات الزواج والطلاق والقيد والوفاة والولادة والعائلي والقيد العقاري والمساحة والمخطط الكروكي والإفراز العقاري والترخيص الإداري ووثائق غير موظف وخلاصة سجل عدلي ومنها 237 خدمة تتعلق بخدمات مخطط دلالة وموقع عام وشروح تنظيمية التي أدخلها المركز ضمن خدماته الجديدة.