من جديد.. طيران العدو يخرق الأجواء والمياه اللبنانية
جدد العدو الإسرائيلي، اليوم، انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية، ضارباً عرض الحائط بكلّ الأعراف والقوانين الدولية وخاصة القرار 1701.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية ونفذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب الشوف وعاليه وبيروت وضواحيها وبعبدا وإقليم التفاح والبقاع الغربي ثم عادتا جنوباً باتجاه الأراضي المحتلة.
وأضاف البيان أن زورقين حربيين إسرائيليين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين.
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