ارتفاع الحرارة نهاراً.. وتحذير من الجليد والضباب ليلاً في المرتفعات

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق نهارا نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي ضعيف في طبقات الجو كافة.

ويتوقع أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر حتى ساعات بعد الظهر حيث تضعف الفعالية الجوية تدريجياً.

ويكون الجو بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية العالية والصقيع والضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً نهاراً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل عام فيما يكون الجو بارداً جداً خلال الليل ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية العالية ومن الصقيع والضباب في معظم المناطق.

وسجلت هطلات مطرية في عدد من المناطق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية توزعت في طرطوس بمشتى الحلو 10 مم ودريكيش 10 مم وصافيتا 9 مم والصفصافة 7 مم وطرطوس 5ر4 مم والشيخ بدر 4 مم وحمام واصل 4مم .

وفي محافظة السويداء بلغت في عين العرب 7 مم والسويداء 4 مم وصلخد 4مم بينما بلغت في درعا في بصرى 5ر5 مم والشيخ مسكين 4مم وازرع 3مم وفي حمص في مرمريتا 8 مم والناصرة 8 مم وقلعة الحصن 6 مم والعريضة 6 مم وفي ريف دمشق سرغايا 5ر1 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 14 /3 13 /2 13 /2 القنيطرة 11 /4 12 /4 13 /5 درعا 14 /6 15 /4 16 /6 السويداء 11 /3 13 /2 14 /3 حمص 15 /5 16 /4 17 /6 حماة 16 /4 16 /4 15 /5 الحسكة 14/ صفر 15/ ناقص واحد 15/ ناقص واحد اللاذقية 18 /9 17 /10 17 /11 طرطوس 19 /10 18 /10 19 /11 حلب 15 /2 14 /1 13 /4 ادلب 13 /3 12 /4 11 /5 دير الزور 14 /1 13 /1 13 /3 الرقة 14/ صفر 13 /2 13 /3

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