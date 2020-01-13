عقب انتصاره على أتلتيكو مدريد بـ 4-1.. “زيزو” بطل النهائيات

بات نجم الكرة الفرنسية، زين الدين زيدان، مدّرب ريال مدريد “بطلاً للنهائيات” بعد ظفر ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني، الأحد، عقب انتصاره على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1.

ووفقاً لشبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن زيدان لم يذق طعم الفشل في المباريات النهائية، حيث خاض 9 نهائيات طوال مشواره التدريبي الذي بدأ في عام 2016، وقد حقق الفوز في جميعها.

ويعدّ لقب السوبر الإسباني هذا العام هو الأوّل لزيدان في ولايته الثانية مع ريال مدريد.، وتعد هذه البطولة في المجمل هي العاشرة في كل مسيرة المدرب الفرنسي مع ريال مدريد، بعد إضافة لقب دوري 2016-2017.

إذ حقق المدرب الفرنسي 10 بطولات مع ريال مدريد، هي 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في الدوري الإسباني، ولقبان في كأس السوبر الإسباني، ومثلهما في كأس السوبر الأوروبي، و2 في كأس العالم للأندية.

وأوضحت الشبكة أن “زيزو” تفوق على مدرب المنتخب الإسباني الحالي ومدرب برشلونة السابق، لويس إنريكي، كأكثر المدربين تحقيقاً للألقاب الرسمية مع نفس النادي طوال تاريخ الكرة الإسبانية، بفارق لقب واحد.

ويحتل زيدان المرتبة الرابعة، على لائحة المدربين الأكثر تحقيقاً للألقاب الرسمية مع ناد واحد، خلف يوهان كرويف الذي حقق 11 لقباً مع برشلونة، وبيب غوارديولا مدرب الفريق “الكتالوني” السابق، وميغيل مونيوز، مدرب ريال مدريد في الستينيات والسبعينيات، اللذين حققا 14 لقباً.

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