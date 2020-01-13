عودة عشرات العائلات إلى قراها المحررة من الإرهاب في ريف حماة الشمالي

بدأت عشرات العائلات من المهجرين العودة إلى قراها وبلداتها المحررة بريف حماه الشمالي بعد تأمينها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون قبل اندحارهم تحت ضربات الجيش العربي السوري.

وذكر مراسل سانا أن عشرات العائلات من المهجرين عادت إلى قراها وبلداتها المحررة بريف حماة الشمالي وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين بعد أن قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتطهيرها من مخلفات الإرهابيين ونزع الألغام والمفخخات.

ووجه عدد من العائدين التحية للجيش العربي السوري الذي أمن عودتهم إلى منازلهم بعد دحر المجموعات الإرهابية من ريف حماة الشمالي مشيرين إلى أن هذه العودة جاءت بفضل انتصارات الجيش ضد الإرهاب والتضحيات التي بذلها دفاعا عن الوطن.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري حررت في آب الماضي كامل ريف حماة الشمالي ومدينة خان شيخون وعددا من البلدات والقرى بريف إدلب الجنوبي بعد دحر الإرهابيين منها الأمر الذي وسع دائرة الأمان في تلك المناطق لعودة الأهالي المهجرين وعودة الحياة إلى طبيعتها.

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