مسؤولون في كيان الاحتلال الإسرائيلي يتخوفون من صدور أوامر اعتقال من لاهاي

أبدى الكيان الإسرائيلي تخوفه من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية سرية ضد «مسؤولين إسرائيليين» متهمين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»،الصادرة أمس، فقد عقد ما يسمى «مجلس الوزراء الأمني والسياسي المصغر»، الأربعاء الماضي اجتماعاً عرض فيه «سيناريوهات صعبة للغاية» في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين، وإصدار مذكرات اعتقال سرية بحق مشبوهين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أوصت قبل شهر بإجراء تحقيقات تستهدف مسؤولين في الكيان الإسرائيلي بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطلبت المدعية باتو بنسودا موافقة قضاة المحكمة على فتح التحقيق وحددت 120 يوماً لهذا الغرض.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه جرى خلال اجتماع «المجلس الوزاري الأمني والسياسي» تقييم يفيد بأنه من المرجح جداً أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف المدعية بنسودا ويأمروا بإجراء التحقيقات ضد «مسؤولين إسرائيليين».

ونقلت الصحيفة عن ما سمتهم «خبراء مهنيين»، تأكيدهم أن المخاطر فورية لأنه مجرد فتح التحقيق وهي خطوة قد تحدث في غضون 90 يوماً ستكون له آثار خطيرة للغاية على «إسرائيل».

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