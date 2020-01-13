الولايات المتحدة تطرد 12 ضابطاً سعودياً متدرباً

طردت الولايات المتحدة الأمريكية 12 ضابطاً متدرباً عسكرياً تابعاً لنظام بني سعود لارتباطهم بجماعات متطرفة وحيازة مواد إباحية تتعلق بالأطفال وذلك في خطوة تعقب التحقيق بشأن عملية إطلاق النار التي نفذها الضابط السعودي المتدرب محمد الشمراني وقتله إثر ذلك ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة بينساكولا الجوية في فلوريدا.

ونقلت محطة «سي.إن.إن» الأمريكية عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» لم تذكر اسمها أن السعوديين المطرودين غير متهمين بمساعدة الشمراني إلا أنه تم الكشف عن ارتباطهم بمجموعات متطرفة وامتلاك بعضهم مواد إباحية تتعلق بالأطفال، بينما أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن التحقيق الذي أجراه المكتب الفدرالي «إف بي آي» توصل إلى أن عدداً منهم لم يبلغ عن سلوكيات المهاجم المثيرة للقلق قبل الهجوم .

وأصدرت وزارة العدل الأمريكية نتيجة تحقيقاتها في عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا، التي جرت في كانون الأول الماضي، واعتبرتها عملاً إرهابياً وفقاً لمصدر أمريكي من دون توجيه تهم لآخرين بالتواطؤ.

وكان البنتاغون قد أعلن في العاشر من الشهر الماضي وقف التدريب العملي لكل العسكريين السعوديين في الولايات المتحدة بعد حادث إطلاق النار.

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