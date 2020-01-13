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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 18 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 13 كانون الثاني 2020
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مسؤولون في كيان الاحتلال الإسرائيلي يتخوفون من صدور أوامر اعتقال من لاهاي
ملياردير أمريكي يتعهد بإنفاق ثروته للإطاحة بترامب
الولايات المتحدة تطرد 12 ضابطاً سعودياً متدرباً
ترامب.. وجنون المال
من العالم
وفد حكومي برئاسة خميس يصل طهران لتقديم واجب العزاء باستشهاد الفريق سليماني
بوتين يبحث هاتفياً مع ماكرون وكونتي الأوضاع في المنطقة
تواصل الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية
إصابة ضابط و3 جنود عراقيين بقصف صاروخي على قاعدة بلد
سلامي: الولايات المتحدة تكبدت هزيمة كبرى من إيران
القيادة العامة للجيش تقيم حفلاً تأبينياً للشهيد الفريق سليماني ورفاقه المقاومين
شمخاني: إيران لم تكن تنوي كتمان أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية
إسقاط مسيّرة تركية جنوب العاصمة الليبية
ضبط ذخائر ومتفجرات شرق الموصل
طهران تستدعي السفير البريطاني لمشاركته في تجمع غير قانوني