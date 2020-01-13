بوتين وماكرون يدعوان إلى الحفـاظ على الاتفـاق النـووي

تشرين – رصد:

دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني وسط التوترات الحالية.

جاء ذلك في بيان صحفي للكرملين أشار فيه أيضاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدثا هاتفياً أمس وناقشا الوضع في ليبيا وأهمية التزام الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار.

(روسيا اليوم)

اجتماع لفصــائل المقاومـــة العراقيـــة بشأن إخراج القوات الأجنبية من البلاد

تشرين – رصد:

قال النائب عن تحالف «الفتح» حامد الموسوي: إن اجتماع فصائل المقاومة في العراق الذي عقد أمس، خرج بعدة قرارات منها تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين جميع فصائل المقاومة في البلاد، وترك المجال وإعطاء الزخم للمقاومة السياسية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد. وأضاف: إن الفصائل اتفقت على عدم إحداث الخروقات وعدم التصرف الفردي لأي فصيل، مبيناً أنه بعد أن تستنفد كل الخيارات السياسية في إخراج القوات الأجنبية، سيكون لفصائل المقاومة بعد ذلك قرار مشترك وعلني لحمل السلاح ومواجهة المحتل.

(وكالة أنباء الإعلام العراقي)

الجيـــش الوطنــــي الليبـــي يسقط طائرة مسيّرة تركية

تشرين – رصد:

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إسقاط طائرة مسيرة تركية فوق جنوب طرابلس تحمل قذائف، معتبراً أن تحليق المسيرة التركية خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن طرفا النزاع في ليبيا الليلة قبل الماضية الالتزام به.

(سبوتنيك)

طباعة