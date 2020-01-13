مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين بجروح خطيرة بسبب شجار على قطعة أرض

الحسكة - خليل اقطيني:

قتل خمسة أشخاص وأصيب اثنان بجروح خطيرة بسبب شجار على قطعة أرض نشب في إحدى القرى الواقعة في ريف بلدة مركدة جنوب الحسكة.

وذكر مختار القرية علاوي الخلف وشهود عيان من أبناء المنطقة أن المشكلة وقعت بين أفراد عائلتين يقطنون في قرية المعزة الواقعة غرب بلدة مركدة في ريف الحسكة الجنوبي، حيث بدأ الخلاف على قطعة أرض في القرية، ولم تجدِ محاولات العديد من الجوار من الخيرين من أبناء القرية لفض الخلاف بين العائلتين وتهدئة النفوس، ليتطور الخلاف ويتحول إلى مشاجرة عنيفة سرعان ما استخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية، الأمر الذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة شخصين بجروح خطيرة.

وفي مدينة الحسكة عثر على جثة رجل مقتولاً في منزله في حي مرشو، وقال الطبيب الشرعي الأول في الحسكة محمد سعيد شلاش: إن المغدور يبلغ من العمر 61 عاماً، وتوفي نتيجة تعرضه لطلق ناري في الرأس وتحديداً في العين اليمنى من مسافة قريبة، مبيناً أن فحص الجثة أكد أنه كان نائماً عندما تعرض لإطلاق النار.

وأفاد الجوار من سكان الحي أن المغدور غير متزوج ويعمل محامياً.

على صعيد آخر أصيب الفني محمد الحنش أحد العاملين في الشركة العامة للكهرباء بحروق أثناء قيامه بإصلاح محولة كهربائية وسط مدينة الحسكة.

وذكرت مصادر المركز الطبي المحدث في المدينة (مركز اللؤلؤة) الذي تم إسعاف العامل إليه أن العامل الحنش أصيب بحروق من الدرجة الثالثة في اليدين والوجه من جراء انفجار اللوحة الكهربائية في محولة التجهيز الواقعة في حديقة الثورة الكائنة مقابل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ويعود سبب الحادثة إلى الخطوط التبادلية (خط ثاني) في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى وجود تيار كهربائي ضمن اللوحة بعد فصل القاطع العائد لها، وأكدت هذه المصادر أن الحالة الصحية للعامل مستقرة بعد تلقيه العلاج في المركز.

وكان أحد العاملين في دائرة الكهرباء في القامشلي ويدعى عبد الله محمود الشعير فقد حياته نتيجة تعرضه إلى ماس كهربائي أثناء قيامه بعمله في أحد الأحياء التابعة للمدينة. كما لقي عامل آخر في الدائرة نفسها حتفه نتيجة سقوطه من فوق أحد الأعمدة الكهربائية أثناء عمليات صيانة في الشبكة الكهربائية للمدينة.

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