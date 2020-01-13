«أكساد» بالتعاون مع «الزراعة» ومنظمة مكافحة الجوع الإسبانية تساعد أكثر من 13 ألف أسرة ريفية بقيمة 3 ملايين دولار

تشرين:

أكد المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور رفيق علي صالح استمرار المنظمة بتقديم الدعم الفني والمادي للأسر المتضررة من الحرب في سورية.

وأوضح أن ذلك يأتي من خلال السعي لتحسين الواقعين الإغاثي والتنموي في سورية بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومنظمة مكافحة الجوع الإسبانية، حيث قامت أكساد بتنفيذ ثلاثة مشاريع إغاثية خلال عام 2019م بلغت قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار في ست محافظات سورية هي: درعا، ريف دمشق، حلب، الرقة، الحسكة، دير الزور.

وبلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من هذه المشاريع 13065 أسرة، لافتاً إلى أن المنظمة قدمت حزمة متكاملة من الدعم الفني والإرشادي، ومستلزمات الإنتاج للأسر الريفية المستهدفة، شملت القطاعين النباتي والحيواني.

وتمثلت هذه المساعدات في مجال الإنتاج النباتي بتوزيع 930 طناً من بذار القمح المحسن والمعقم والمغربل على 3750 أسرة في المحافظات الست المعنية، بواقع 250 كغ لكل أسرة، وتوزيع 22.5 طناً من بذار الشعير المحسن لمصلحة 150 أسرة ريفية في محافظة حلب.

وأشار د.صالح إلى أن المساعدات شملت أيضاً الأسر الفقيرة التي لا تمتلك حيازات زراعية كافية لزراعة المحاصيل الحقلية، حيث تم استهداف 5565 أسرة ضمن مكون الحدائق المنزلية من خلال تقديم سلة لكل أسرة مستهدفة تتضمن بعض المعدات الزراعية والسماد المتوازن، و6 أنواع من بذور الخضراوات الشتوية، والصيفية الهجينة، وعالية الإنتاجية.

وفي مجال الإنتاج الحيواني، أوضح أن المنظمة استهدفت 3600 مربٍّ للثروة الحيوانية، حيث تم تقديم 840 طناً من الأعلاف المركبة (كبسول) ذات النوعية الممتازة لجهة احتوائها على البروتين الخام والأملاح والفيتامينات، و240 طناً من الشعير العلفي للمربين الفقراء في محافظة الحسكة، بواقع 300 كغ لكل أسرة، والتي يمكن أن تكفي احتياجات حيواناتهم خلال فترة الشتاء.

ونوه بأن الدعم لم يقتصر على تقديم مستلزمات الإنتاج فقط، بل شمل أيضاً تقديم التدريب والإرشاد للأسر المستفيدة من هذه المشاريع.

وفي هذا الإطار، بين د. صالح أن المنظمة نفذت نحو 190 ندوة إرشادية حضرها أكثر من 3000 من المزارعين والمربين، تم خلالها إطلاعهم على عمليات الإدارة المتكاملة لإنتاج الخضراوات والحبوب، وإدارة القطيع.

كما نفذت المنظمة بالتعاون مع الشركاء 34 دورة تدريبية حضرها 1240 مزارعاً ومربياً للثروة الحيوانية، تم خلالها تقديم محاضرات نظرية وإجراء تطبيقات عملية شملت ستة محاور، هي تصنيع مشتقات الحليب، وإنتاج البدائل العلفية، والصحة الحيوانية، ورعاية الحيوان، وتصنيع وحفظ الخضراوات، والطرق الجيدة في إنتاج الخضراوات.

ولفت المدير العام لمنظمة المركز العربي (أكساد)، إلى أنه سبق لمنظمة أكساد أن قامت بتنفيذ 13 مشروعاً إغاثياً خلال الفترة 2014 – 2018، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 8 ملايين دولار، مستهدفة 25 ألف أسرة ريفية متضررة من الأزمة في سورية.

طباعة