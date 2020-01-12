بوتين يبحث هاتفياً مع ماكرون وكونتي الأوضاع في المنطقة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الأوضاع في المنطقة ولاسيما في ليبيا وسبل الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

ونقلت سبوتنيك عن مكتب الرئاسة الروسية قوله في بيان: إن بوتين وماكرون ناقشا الوضع في ليبيا وأهمية التزام الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار كما ناقشا معالجة الأوضاع في سورية وأوكرانيا.

وفي اتصال آخر بحث بوتين مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الوضع في ليبيا وضرورة التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد عن طريق الحوار.

وجاء في بيان للرئاسة الروسية أن الاتصال الذي بادر إليه الجانب الإيطالي تم خلاله تبادل آراء معمق حول الوضع في ليبيا وأن الجانبين بحثا الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب الطرفان وفق البيان عن استعدادهما للمساهمة في التحضير لمؤتمر دولي حول ليبيا من المزمع عقده في العاصمة الألمانية برلين.

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