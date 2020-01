«ملاتيوس جبرائيل جغنون» المتخصّص في علم «الإبيغرافيا» يُبدع في منأى عن الأضواء

نضال بشارة:

ثمة مبدعون متفردون في مجالهم يعملون بجهد، وفي منأى عن الإعلام، ولذلك، لا بد من الاعتراف بتقصيرنا نحن الصحفيين تجاههم، ولعل تنبّهنا لهم وإن كان متأخراً يمنحهم شيئاً من حقهم علينا، لكن الأهم أن تتنبه لهم هيئة ثقافية حكومية أو غير ذلك، وتقدّر جهدهم بتكريمٍ يستحقونه.

من هؤلاء المهندس المدني «ملاتيوس جبرائيل جغنون»، ابن مدينة جبلة، ومن مواليد اللاذقية عام (1943)، الباحث المتخصص في علم الإبيغرافيا أو قراءة وترجمة النقوش الأثرية القديمة باللغات الآرامية واليونانية.. تخرج في جامعة حلب عام 1968، وقد قادَهُ اهتمامُهُ بعلم الإبيغرافيا، كما يقول، إلى تَعَلُّم العديد من اللغات القديمة ومنها الآرامية بلهجتها التدمرية واليونانية القديمة من بين لغات أخرى، وهو خبير أيضاً في نقوش القلم المسند لعربيات الجنوب في اليمن، من أعماله الإبيغرافيَّةِ الأولى كانت قراءة نقوش سريانية قديمة ويونانية من أرضية فسيفسائية لكنيسة في تل التتن في منطقة الغاب في سورية إلى الغرب من مدينة أفاميا، وأيضاً لنقوش من متحف معرة النعمان وأخرى من الأغورا في تدمر.

والباحث ملاتيوس عضوٌ مُؤَسِّسٌ للجمعية الآثارية (العادِيّات) في مدينة حمص، مكان إقامته، وكان قد تولى رئاستها منذ العام 2011 سنوات عدة، قبل أن يضطر للهجرة مع أسرته إلى«كندا»، لكن الشوق لتراب بلده أعاده بعد سنة تقريباً، وظل فيها فترة قصيرة، ليعود مجدداً لرحلة الاغتراب. لكن هذا الاغتراب لا يمنعنا من تسليط الضوء عليه كقامة إبداعية يجب علينا الاعتزاز والفخر به وبما يبدع، إذ إن اغترابه لم يمنعه من استمرار الاهتمام ببلده. فتسليط الضوء على المبدع ملاتيوس جغنون يتضاعف واجبه علينا في ظل إحساسه بالغبن الذي صرّح به على جداره الأزرق، وأعتقد أنه محق في ذلك، فقامات عدة ذات عطاء أقل مما قدمه، وبرغم ذلك تم الاحتفاء بهم وتكريهم بجوائز تشجيعية وتقديرية، وسلطت الصحافة بوسائلها الضوء عليهم، مع أن ما قدموه مبذول الكثير منه ومتشابه وغير متفرد، في حين لا يزال جغنون يعمل بصمت وبتفرد، من دون أن تتنبه هيئة ثقافية للاحتفاء به.

ولو أردنا أن نوسع طيف الضوء على الباحث جغنون فنقرأ من كتاباته، إذ يقول: على مدى ثلاثة عقود ونيف في حقل علم الإﭙيغرافيا الذي يشرِّفُني أن أتفّرَّدَ به في منطقتنا (سورية والعراق ولبنان والأردن) على مستوى النقوش اليونانية القديمة والتفرغ للعمل به بعد تقاعدي من مهنة الهندسة المدنية،(…..). وقد حظيت بشهادة من أهم علماء الإبيغرافيا على مستوى العالم اليوم الذي فاجأني بزيارة لي في بيتي في مدينة حمص ذات يوم من عام 2007 وهو السيد بيير لوي غاتييه Pierre-Louis GATIER البروفسور في جامعة ليون، مشيراً بهذه المناسبة، وبكل الجرأة والصراحة والصدق، إلى أنه لم يكن لأحد أي فضلٍ أو مِنّةٍ عليَّ لأبلغ ما بلغتُه بجهدي الشخصي البحت ومن دون معلمين ولا معاهد لأن هؤلاء، وببساطة، ليسوا موجودين على ساحتنا السورية ولا في محيطها الجغرافي.

وبرغم ذلك الكلام الذي قد يعدّه بعضنا نرجسية فإن الباحث ملاتيوس يقول ضمن منشور آخر يوضح فيه كيف توجّه لهذا العلم: نـِــداءٌ غيبِيٌّ يَقِفُ وراء مَسيرتي القَدَرِيّة في علم الإبيغرافيا اليونانية والتدمرية؟؟!!.. سأبوحُ لَكُم بحقيقَةَ ما اخْتَبَرته عندما زُرْتُ تدمر وأفاميا للمرة الأولى في حياتي، وكُنْتُ شاباً أواسط سبعينِيات القرن المنصرم، حين وَقَفْتَ أمام أبدان أعمِدَتِها استرعت انتباهي على نَحوٍ خاص نقوشٌ وكتاباتٌ عليها باليونانية والتدمرية. وبرغم إعجابي الشديد بهندسة الأوابد هناك، فقد انتابَتْني لحظات انشدادٍ غَيبِي في سريرَتي وأحسَسْتُ بانخطافٍ خاص إلى هذه النقوش بصوتٍ يخاطبني: «يا حيف عليك؟؟!! هذه النقوش هي رسائل من أجدادِكَ السوريين وأنت لا تعرف ما تقول؟؟؟!!..». أقول إني سِرْتُ مدفوعاً بهذا النداء الغيبي الخفي أبحثُ وأبحثُ عن مداخل اللغتين اليونانية القديمة (وهي تختلف عن الحديثة) والتدمرية وهي مُنْقَرِضة، وما مِن مُعَلِّمٍ وما مِنْ معهدٍ وما مِن مصادر أعتمدُ عليها لكي أَصِلَ إلى ضالَّتي المنشودة، ولاسِيَّما أنني في مدينة صغيرة هي جبلة الساحلية. ومن دون طول حديث، وبكثيرٍ من الإصرار والدأب والسعي المشفوع بالزمن، تمكَّنْتُ من تلبية النداء الغيبي رويداً رويداً إلى أن وَصَلْتُ إلى قارئٍ للنقوش بسَعيي واجتهادي. وبخصوص التدمرية، فأنا لا أزعم أني الأول في هذا المضمار حاشا، فقد سَبقني إليه الأساتذة نسيب صليبي وخالد أسعد وعدنان البني الرحمة لأرواحهم، ويشاطرني اليوم معرفتي بالتدمرية الأخ الصديق الدكتور علي صقر أحمد الأستاذ في كلية الآداب في جامعة البعث أطال الله عمره، أمّا بالنسبة للنقوش اليونانية، فما زلت الوحيد في سورية حتى إشعارٍ آخر. ويذكر أن الباحث جغنون قدّم محاضرات عدة مرفقة دائماً بعرض شرائح ضوئية في مدينة حمص، وهي التي كانت مهاد تعارفنا على جهده، وكذلك في غيرها من المدن، وبالتعاون مع هيئات ثقافية متعددة، كما شارك في ندوات تكريم لبعض المبدعين، لكن للأسف وبرغم ذلك لم تلتفت هذه الهيئة أو تلك إلى تكريمه!. كما كان في أغلب رحلات جمعية العاديات التي استطعتُ قبل الحرب المشاركة فيها، كان يقدّم لنا المعلومات عن كل آبدة آثارية نزورها، يقدمها بطريقة سلسة تناسب جميع أعمار المشاركين في الرحلة، يقدّمها كأنه يتحدث عن سكن له، من شدة عشقه لتلك الأوابد، ما يزيد ولعنا وإعجابنا بما نسمع ونشاهد، وأحياناً يطبع المعلومات ويوزعها على من يرغب في الاحتفاظ بها، وقد نشر الباحث ملاتيوس أبحاثاً عدة، منها في مجلة المعرفة السورية، وفي مجلة الـ STUDIA ORONTICA (دراسات العاصي) الأركيولوجية التخصصية التي كانت تصدر عن المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية GDAM وفي مجلة «الباحثون» السورية، وفي مجلة العلوم، وفي المغترب نشر في (مجلة الجمعية الكندية للدراسات السريانية).

لكن الباحث ملاتيوس الذي مضى على غربته أكثر من أربع سنوات، حظي في فترة لم تتعَدَّ السنوات الثلاث من وجوده في «وطن» الغربة كندا بشَرَفِ اعتراف وترحيب مؤسسة علمية رفيعة هي أرقى الجامعات الكندية وأوسعها قاطبة، وتحديداً، المركز الكندي للوثائق الإبيغرافية Canadian Centre for Epigraphic Documents (CCED) في جامعة تورونتو، فبادر إلى نشر أولى مساهماته على الصفحة الأولى لدوريتهم العلمية التخصصية Journal of the Canadian Centre for Epigraphic Documents (JCCED). وبهذا الحدث استفاقت آلام الغبن التي طالما حاول كتمها لكنها دفعته ليتساءل: حقاً لماذا بَقِيْتُ نكِرةً بعد سبعين عاماً ونيفاً من العمل والكفاح والعطاء العلمي الذي لم ينقطع ولم يَفترْ في حقل نادر جداً، لم يطرُقُهُ أحدٌ قبلي في عقر داري وأرض وطني سورية؟!!. وبالرغم من ذلك تابع يقول: ومع ذلك، ما زلتُ أُرَدِّدُ، وبمطلق القناعة، قول الشاعر قتادة أبي عزيز: بِلادي وإنْ جارَتْ عَلَيَّ عزيزةٌ / وأهلي وإِنْ ضّنّوا عَلَيَّ كِـــــرامُ.

وهو بهذا البوح أو العتب بصوت عالٍ، لا يعني أنه يطالب باعتراف به أو بتكريم، أبداً.. وكعادته يتابع مسيرة بحثه وجهده بصمت وهدوء ليرضي ضميره، وفق قوله، ووجدانه ودفينَة نفسه وقَرارَتهــــا. وبالحب ذاته لبلده استطاع أن يضع اسم عادِيّاتِ حِمْصَ الحبيبة وسط صورة الغلاف الرئيس لمجلة دَوْرِيّةٍ علمية أركيولوجِيّةٍ متخصصة في علم الإبيغرافيا، تلك التي تَصْدُرُ من قلب جامعة تورونتو Toronto University وهي مجلة الـمركز الكندي للوثائق الإﭙيغرافية، السابق ذكرها. وقد ازدانَت صفحة الغلاف الرئيس للمجلة ذاتها بصورة لوحة فسيفسائية كَنَسِيَّةٍ سورِيَّةٍ مكتشفةٍ في قلب سورية.

