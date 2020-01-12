تواصل الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية

تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة وتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد، ففي بيروت احتشد عشرات المحتجين في ساحتي رياض الصلح والشهداء مرددين الهتافات والشعارات التي تطالب بتشكيل الحكومة ومحاكمة الفاسدين.

كما نفذ عشرات المحتجين اعتصاما أمام وزارة الاتصالات في شارع الحمرا مرددين الهتافات ضد شركتي “ألفا” و”تاتش” المشغلتين للهواتف.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عشرات المعتصمين انطلقوا من خيم الاعتصامات في عكار شمال لبنان وجابوا الشوارع الرئيسية والداخلية في مدينة حلبا وأمام سرايا ومخفر المدينة احتجاجا على السياسة المالية والمصرفية.

وفي الهرمل البقاعية نظم المحتجون تجمعا أمام سراي الهرمل الحكومي مرددين الشعارات المطالبة بوضع حد لارتفاع اسعار المحروقات.

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