سلامي: الولايات المتحدة تكبدت هزيمة كبرى من إيران

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن عدم رد بلاده على اغتيال أميركا للشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه كان سيؤدي إلى استمرار أمريكا في عدوانها مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تكبدت هزيمة كبرى من إيران.

ونقلت وكالة فارس عن سلامي قوله اليوم إن أميركا تصورت أنه يمكنها أن تسدد لنا ضربة ونحن لا نرد وهذا كان سيؤدي إلى عدوان يستمر طويلاً.

وأضاف سلامي أن أميركا تكبدت هذه المرة هزيمة كبرى من إيران بشكل مباشر رغم أن الحادثة المؤلمة لسقوط الطائرة الأوكرانية أرخت بظلالها على عملية الرد الإيراني على اغتيال سليماني ورفاقه.

وكان الفريق سليمانيى استشهد يوم الجمعة قبل الماضي في جريمة اغتيال نفذتها طائرات أميركية قرب مطار بغداد الدولي وأدت أيضاً إلى استشهاد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وعدد آخر من رفاقهما وردت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء الماضي باستهداف قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي توجد فيها قوات أميركية بموجتين من الصواريخ البالستية.

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