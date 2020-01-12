مصرع ثمانية أشخاص بانفجار في مصنع للكيميائيات بالهند

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم بانفجار في مصنع للكيميائيات بولاية ماهاراشترا جنوب غرب الهند اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مسؤول بالشرطة المحلية قوله: “وقع الانفجار في منطقة تارابور الصناعية على بعد 111 كيلومتراً من مدينة مومباي وكان قوياً جداً لدرجة أنه تم سماع دويه على مسافة تتراوح بين 25 و30 كم وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص”.

وأشار إلى مخاوف من وجود عدد من الأشخاص المحاصرين من جراء الانفجار.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت وقوع الانفجار.

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