شمخاني: إيران لم تكن تنوي كتمان أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني أن بلاده لم تكن تنوي كتمان أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية.

ونقلت وكالة فارس عن شمخاني قوله خلال مجلس تأبيني لاثنين من ضحايا حادث الطائرة أن “وجود نية لكتمان أسباب هذا الحادث ونظراً لطبيعة الموضوع ومؤشراته التقنية أمر غير ممكن من الأساس” مضيفاً أن “إثبات اي من الاسباب المؤثرة في إطلاق الصاروخ كان من شأنها أن تجعل موضوع الإعلان عن رد فعل البلاد على الحادث متبايناً تماماً”.

وبشأن الفترة الزمنية التي استغرقها الإعلان عن سبب سقوط الطائرة بين شمخاني بأن ذلك يعود إلى ضرورة دراسة جميع الأسباب بما فيها الإجراءات المعادية المحتملة كالتشويش على الرادارات واختراق الأنظمة وموضوع التغلغل والعوامل الأخرى المرتبطة.

وأعلنت هيئة الأركان الإيرانية أمس أن إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة كان بسبب خطأ بشري غير متعمد نتيجة اقترابها من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري على خلفية التهديدات الأمريكية باستهداف 52 نقطة في إيران.

والطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 سقطت بعد اقلاعها بقليل فجر الأربعاء الماضي من مطار الإمام الخميني جنوب غرب طهران إثر إصابتها خطأ بصاروخ من الدفاع الجوي ما أسفر عن مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 معظمهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد.

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