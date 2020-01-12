ديوكوفيتش يهزم نادال ويبقي آمال صربيا في كأس محترفي التنس

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش اليوم فوزاً مهماً على الإسباني رفائيل نادال على مستوى المنتخبات في نهائي النسخة الأولى لكأس اتحاد محترفي التنس.

وبحسب رويترز قدم المصنف أول عالمياً نادال مستوى جيداً إلا أن الصربي ديوكوفيتش نجح في حسم المباراة بنتيجة 6-2 و7-6 ليعزز تفوقه على منافسه الإسباني.

وبفوز ديوكوفيتش تعادل المنتخبان الصربي والإسباني 1-1 ما يعني أن نهائي البطولة المقامة في أستراليا سيحسم خلال مباراة الزوجي حيث سيتنافس المصنفان الأول والثاني على مستوى العالم ليحصل المنتخب الفائز على جائزة مالية كبيرة تبلغ قيمتها 15 مليون دولار.

طباعة