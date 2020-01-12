إسقاط مسيّرة تركية جنوب العاصمة الليبية

أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مسيّرة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان له: تم إسقاط طائرة مسيّرة تركية تحمل قذائف هاون من قبل الكتيبة 128 مشاة، معتبراً أن تحليق المسيّرة التركية يمثل خرقاً لوقف إطلاق النار الذي أعلن طرفا النزاع في ليبيا الليلة الماضية الالتزام به.

وسبق أن أسقط الجيش الليبي العديد من الطائرات التركية المسيرة خلال الأسابيع الماضية.

ويمضي نظام أردوغان في خططه لتكريس تدخله في ليبيا عبر إرسال قوات إليها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة.

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