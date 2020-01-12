منتخب إيران للكرة الطائرة يتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب إيران للكرة الطائرة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد فوزه اليوم على نظيره الصيني بنتيجة 3-صفر في نهائي التصفيات الآسيوية في مدينة جيانغ مين الصينية.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” أن منتخب إيران أنهى الأشواط الثلاثة لصالحه بنتيجة 25-14 و25-22 و25-14 نقطة ليختتم مشاركته بالبطولة بـ 5 انتصارات متتالية.

وتأهلت إيران للنهائي إثر فوزها على كوريا الجنوبية 3-2 وبلغت نصف النهائي بعد تصدرها المجموعة الأولى بفوزها على تايوان وكازاخستان والصين تواليا بـ 3 أشواط من دون رد.

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