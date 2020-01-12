كأس آسيا.. منتخبنا الأولمبي يفوز على نظيره الياباني ويتصدّر

فاز منتخب سورية الأولمبي على منتخب اليابان الأولمبي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بنتيجة 2 ـ 1.

سجل هدفي منتخبنا عبد الرحمن بركات من ركلة جزاء وعلاء الدين دالي في الدقيقتين الـ9 و الـ87 بينما سجل هدف اليابان يوكي سوما في الدقيقة الـ30.

ولحساب المجموعة نفسها تعادلت السعودية مع قطر 0 ـ 0.

وكان منتخبنا قد تعادل مع منتخب قطر بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى التي شهدت فوز السعودية على اليابان بهدفين لهدف.

وبهذه النتائج يتصدر منتخبنا فرق المجموعة بأربع نقاط متساوياً مع السعودية يليهما منتخب قطر بنقطتين وأخيراً اليابان دون أي نقطة.

وسيلعب منتخبنا مباراة حاسمة مع نظيره السعودي يوم الأربعاء القادم وفوز منتخبنا في هذه المباراة يعني تأهله مباشرة إلى أولمبياد طوكيو.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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