مجلس الوزراء: توزيع المواد المدعومة للمواطنين عبر “الذكية” بداية شباط

قرر مجلس الوزراء بدء توزيع المواد الأساسية المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات “الذكية” بداية شهر شباط القادم في صالات المؤسسة السورية للتجارة وبعض مراكز البيع الخاصة وعبر السيارات الجوالة على أن يتم توسيع دائرة المواد المدعومة تدريجياً وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات لضمان التوزيع بسلاسة للمواطنين.

وأقر المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل “الجوي والسككي والبحري والبري” والاستثمار الافضل لمقومات هذا القطاع الاقتصادي والخدمي والاستفادة من الموقع الجغرافي الحيوي لسورية في الربط الإقليمي.

وتم الطلب من وزارة النقل وضع مشاريع ذات جدوى اقتصادية لتنفيذها خلال العام الجاري بالتشاركية مع القطاع الخاص والإسراع بإنجاز السكك الحديدية لنقل الفيول إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحقيق الربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك ومنافذ التصدير والاستيراد.

وتم التأكيد على أهمية زيادة عدد طائرات أسطول النقل الجوي وتوسيع المرافئ البحرية وإنشاء محطات للنقل البري بين المحافظات واستكمال البنية التحتية لمشروع قطار الضواحي بين دمشق وريفها وصيانة الطرق المركزية المتضررة نتيجة الحمولات الزائدة .

من جهة أخرى تم الطلب من وزارتي الزراعة والإدارة المحلية وضع آلية دقيقة لتصويب توزيع الاعلاف لمربي الثورة الحيوانية وضمان وصولها للمستحقين مباشرة دون أي وسطاء ووفق الكميات المحددة على ان يتم تطبيق هذه الآلية في محافظة ريف دمشق ثم باقي المحافظات.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم رئيس لجنة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في دير الزور، موضحاً أن عدد الأسر في المحافظة بلغ 200 ألف أسرة والمدارس العاملة 310 مدرسة يعمل فيها 11 ألف مدرس وتقدم خدماتها ل125 ألف طالب، وتم انجاز 25 مخبزاً و30 مركزاً صحياً.

وبهدف تطوير عمل مؤسسات الصرافة وزيادة انتشارها في المحافظات، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، درس المجلس مشروع بتعديل القانون الخاص بالترخيص لمؤسسات الصرافة.

ودرس المجلس تعديل عدد من القوانين الخاصة بعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة وذلك تنفيذاً للتوجهات الحكومية الخاصة بتطوير وتحديث التشريعات وإلغاء الاستثناءات.

وقدم مجلس الوزراء التهنئة للأسيرين المحررين عميد الأسرى السوريين والعرب المناضل صدقي سليمان المقت والأسير أمل فوزي أبو صالح، معرباً عن تقديره لمواقفهم الوطنية والبطولية في الدفاع عن هوية الجولان العربية السورية ورفضهم الخضوع لسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحق الجولان ارضاً وسكاناً وتاريخاً.

طباعة