إصابة 4 نساء باحتراق خيم في مخيم الهول بريف الحسكة

أصيبت 4 نساء بحروق من جراء احتراق عدد من الخيم في مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

وذكر مراسل سانا نقلاً عن مصادر أهلية أن 4 نساء أصبن بحروق نتيجة احتراق عدد من الخيم في مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي والذي يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية والظروف غير الصحية والتي أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.

وتحتجز واشنطن عبر مجموعات إرهابية في مخيم الركبان بمنطقة التنف وفي مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا مدعومة منها عشرات آلاف المهجرين السوريين منذ نحو خمس سنوات في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وأمن وغيرها.

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